Samedi, Miami Accueil fêtera ses 25 ans !

L’association française Miami Accueil fêtera samedi ses 25 ans : déjà un quart de siècle ! Les assos « Accueil » sont présentes dans près de 100 pays, et ainsi la structure avait été fondée ici dans les années 1990 par Michèle Mataillet et Isabelle Picot. L’association avait ensuite été marquée par les présidence de la regrettée Geneviève Alix entre 2004 et 2017, puis Sophie Blachet, avant qu’Isabelle Brunswick en assure la présidence depuis 2020.

Accueil des nouveaux arrivants, mais aussi beaucoup d’animations pour ceux qui vivent à Miami : le travail de bénévoles est important pour cette association qui dévoilera encore des nouveautés durant cette soirée du 13 novembre.

Ca se déroulera à 18h30 au Miami Beach Golf Club 2301 Alton road Miami Beach FL 33141.

Lien Eventbrite pour s’inscrire : www.eventbrite.com/ e/25-ans-miami-accueil- tickets-201312871217

www.miamibeachgolfclub.com

Parking gratuit sur place – DRESS CODE BLANC !

www.miami-accueil.org





