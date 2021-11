Les photos de la soirée de lancement Miami Live 2021 de la Chambre de commerce franco-américaine FACC-Floride

Les réunions françaises s’enchaînent en ce mois de novembre « comme avant » et chacun est heureux de se retrouver, mais aussi de pouvoir constater que les structures sont toujours aussi vigoureuses. Depuis des années, à Miami l’automne était animé par les réunions des « French Weeks ».

Un reportage de Didier Le Vu

La créativité de Christophe Poilleux (président) et de Rachel Raynaud (directrice) ont permis à la chambre de commerce FACC-Floride d’utiliser les temps où il était impossible d’organiser des réunions pour lancer « Miami Live » l’an passé, et de nouveau en 2021… pour trois jours de conférences en ligne entre le 16 et le 18 novembre, avec de très nombreux intervenants.

– VOIRE NOTRE ARTICLE SUR MIAMI LIVE QUI COMMENCE CE 16 NOVEMBRE –

Mais cette année il aura été possible d’organiser en plus une soirée de gala « en présentiel » ce lundi 15 novembre, ce qui n’était pas évident du tout à prévoir durant l’été : bravo encore aux organisateurs. L’endroit (le toit du restaurant Milla de Miami Beach) était fabuleux, et plusieurs centaines de personnes ont ainsi eu le plaisir de se retrouver. A noter la présence du député des Français de l’Etranger, Roland Lescure, et de la conseillère consulaire Axelle Gault.

Un concours de l’entreprise la plus innovante était organisé par la FACC et French Tech Miami : six start-ups étaient invitées à se présenter. Le gagnant est Adrien Châtillon de Actipulse Neurosciences, une entreprise médicale axée sur la santé du cerveau en utilisant une neuro modulation non-invasive. Les prix qu’il remporte sont : un bureau durant 1 an à Miami, et une présence au salon eMerge Americas.

Les six entreprises qui participaient au concours :

(le gagnant est la première photo : cliquez pour voir les noms des entreprises).

Adrien Châtillon de Actipulse Neurosciences. Benjamin Chiche (Barney) une entreprise qui permet de transformer facilement les vieux catalogues en expériences virtuelles des produits. https://www.linkedin.com/company/barney-xyz/ Les Agences de Papa, (immobilier digital) https://www.linkedin.com/company/les-agences-de-papa/ Bow Group (spécialiste IOT) https://www.linkedin.com/company/bow-group/ Palate Club, the premium F&B marketplaces with taste matching at the core. https://www.linkedin.com/company/palate-club/ The Cobblers : https://www.linkedin.com/company/the-cobblers-inc/

Nos photos ont toute été prises par Didier Le Vu

Nos photos ont toute été prises par Didier Le Vu

