Le 17 novembre, la loge Fraternité Universelle de Floride tenait son gala annuel et habituel. Annuel, oui,… sauf que tout le monde a pris plaisir à se retrouver, vu que, comme toute association, de tels rassemblements avaient dû être suspendu l’an passé. Un peu de « fraternité », par les temps qui courent… ça peut être agréable et, au vu du nombre de participants, il y a un engouement certain autour de la loge FUDF, et de son fondateur, Christian Guérin.

A noter lors de cette soirée à Villa Azur (Miami Beach) la présence des Conseillers des Français de l’Etranger Franck Bondrille, Axelle Gault et Laure Pallez, mais aussi de Christophe Poilleux, président de la chambre de commerce franco-américaine FACC-Floride.

La loge Fraternité Universelle de Floride dépend de La Grande Loge Traditionnelle de France.

Vous pouvez rejoindre la loge en contactant : floridafm17@gmail.com

Miami : Les photos du gala de la franc-maçonnerie francophone

