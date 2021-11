Laurent Isorez, votre expert francophone en expatriation en Floride du Sud

Vous souhaitez investir dans une entreprise, un bien immobilier, offrir à votre famille une nouvelle vie sous le soleil de Floride ? Tout est possible, mais à une condition, faire appel à un expert en expatriation qui vous guidera dans toutes les démarches afin que votre projet soit une réussite. Laurent Isorez est l’un d’entre eux.

Que vous soyez entrepreneurs, particuliers, français, québécois, belges ou suisses, une expatriation aux Etats-Unis amène beaucoup de questions, et comporte de nombreuses démarches à faire selon des règles légales, administratives, commerciales ou immobilières très différentes de votre pays d’origine. Mieux vaut donc faire appel à un spécialiste de l’expatriation, francophone c’est encore mieux pour fluidifier les échanges, qui vous assiste de A à Z. Laurent Isorez, avec ses équipes de « Commerces Miami », est l’un d’entre eux en Floride.

Avec sa triple casquette de conseiller en stratégie d’expatriation, de courtier d’affaires et d’agent immobilier, il conseille depuis plus de 15 ans les francophones souhaitant s’établir en Floride du sud, et plus spécialement dans les comtés de Palm Beach, Broward et Miami Dade qu’il connaît comme sa poche. Pour bien faire ce métier, il souligne l’importance de connaître son secteur. « Je n’accompagnerai jamais un client à Tampa ou à Orlando, car je ne connais pas suffisamment ces endroits. Quand on s’expatrie, il y a toujours une prise de risques, mais mon objectif est de la réduire au maximum, et d’éviter de tomber dans des pièges ».

Concrètement, les équipes franco-américaines de « Commerces Miami » assistent chaque client sur toutes les étapes de l’installation. Choix et obtention du visa, création de société, achat d’un business, ouverture de comptes bancaires, obtention d’un numéro de sécurité sociale, achat ou location d’un logement, ouverture d’abonnements (téléphone, eau, électricité), validation de permis de conduire, prise d’une assurance santé, inscription à l’école… la liste des services est longue ! En résumé, l’agence prend en charge toutes les démarches liées à l’acquisition d’un business, et celles inhérentes à la vie de tous les jours. « Je propose un accompagnement complet et personnalisé pour une expatriation ‘clé en main’, avec un objectif simple : la réussite professionnelle et personnelle de mes clients ».

Pour réussir son expatriation en Floride, il y a plusieurs choses à savoir. « Il faut tout d’abord venir visiter, pour vérifier si l’endroit correspond à ses envies. Ensuite, il ne faut pas sous-estimer le budget de son projet, car nombreuses sont les familles qui pensent s’installer, vivre et acheter un business rentable avec 150 000 $. C’est tout bonnement impossible. Le rêve américain peut parfois faire perdre sa logique ! Je suis là également pour rappeler les réalités du terrain ».

Laurent Isorez conseille aussi souvent d’acquérir une entreprise existante pour un premier investissement. « Vous obtenez ainsi plus facilement le fameux visa E2, car l’immigration américaine voit que vous n’êtes pas une charge pour le pays. Et plus important, vous gagnez votre vie dès les premiers jours. Quand on sait qu’il faut deux à trois ans pour implanter un business dans son pays d’origine, que le taux d’échec est énorme même en connaissant les us et coutumes, imaginez le résultat dans un lieu inconnu ou presque… ».

Français d’origine, Laurent Isorez connaît bien l’expatriation. Il a l’a vécu en République Dominicaine où il aidait déjà des francophones à s’installer. Pour l’éducation de ses enfants, Il s’est établi en 2006 aux Etats-Unis, surpris de constater qu’il n’existait pas de services d’accompagnement d’expatriation pour les familles et les entrepreneurs en Floride du sud. « Fort de mon expérience, j’ai donc créé la première agence à Miami ‘Commerces Miami’, pour combler ce qui me semblait être un de gros manque ».

Laurent Isorez est un membre actif et privilégié des réseaux « Business Brokers of America » et « United Realty Group » qui sont des gages de compétence et de sérieux. Avec « Commerces Miami », il propose une prestation unique, ou toutes les forces vives nécessaires au succès d’un projet d’expatriation et d’investissement sont réunies. « Je donne à mes clients toutes les clés pour réussir en Floride ».

Commerces Miami Laurent Isorez Palm Beach : 5550 Gladers Road, Suite 101, Boca Raton Miami Dade : 20803 Biscayne Boulevard, Suite 410, Aventura Broward : 12399 SW 53rd, Suite 101, Cooper City Téléphone : (786) 663 4840 E-Mail : commercesmiami@gmail.com www.commercesmiami.com