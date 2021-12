Adrien Rappoport : itinéraire d’un journaliste “JRI” aux Etats-Unis

Adrien Rappoport, tour à tour cameraman, journaliste ou enquêteur, a participé à des documentaires reconnus à l’international depuis plus de 15 ans.

Caméra à la main, ou à l’épaule, Adrien a cette sympathie communicative qui vous met à l’aise en un clin d’ œil. Après des études de journalisme à l’école de Toulouse où il se forme à la caméra. Le jeune journaliste décide de faire du reportage de terrain son métier, Il filme et pose les questions en même temps ! Cette particularité française porte un nom “JRI” pour “Journaliste reporter d’images”. Le métier est né avec la guerre du Golfe en 1991 durant laquelle les agences de presse envoyaient les reporters seuls sur le terrain.



Adrien acquiert une grande polyvalence et apprend à maîtriser parfaitement l’aspect technique de la caméra afin d’être au plus proche des sujets qu’il filme. Il y a cette curiosité et cette fougue à parcourir le monde qui le tenaillent depuis tout petit. « Quand je regardais mon père revenir avec un masque à gaz du Koweït, ou un bout du mur de Berlin, c’était un instant magique qui suscitait en moi un émerveillement absolu. Et comme j’avais une peur terrible d’exercer un métier où je serais obligé de m’asseoir derrière un bureau, je voulais être mobile. »



Il y a 8 ans il part aux USA et réalise les images de longs format documentaires (Miami la ville la plus rebelle d’Amérique, Le scandale des enfants jetables, cannabis : la révolution américaine…) Connu pour la qualité de ses images exceptionnelles, à hauteur d’ hommes, sensibles et toujours à bonne distance, sa technique est de s’adapter aux situations, laisser le naturel agir, surtout ne pas faire refaire les prises afin de laisser transparaître les moments de vérité. Et cela se voit! Ses réalisations ont fait de lui une référence dans le secteur audiovisuel. Ses projets exigeants ont eu une portée internationale comme les courses illégales de Miami, Le monde selon Donald Trump, Le conflit Indo pacifique, ou encore à la poursuite du calife Al Baghdadi.

Mais Adrien n’est pas prêt de s’arrêter là , il a de multiples projets en développement, formats courts de reportages ou projets pour des associations, qui une fois de plus vont mettre à l’honneur les USA et la Floride pour les francophones.

SITE INTERNET D’ADRIEN RAPPOPORT :

www.reconnectionvideo.com