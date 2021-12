Les sorties cinéma du mois de janvier 2022 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA !

Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en janvier 2022.

Le 7 Janvier :

The 355

Lorsqu’une arme top secrète tombe entre les mains de mercenaires, un agent secret de la CIA s’associe à trois agents internationaux dans une mission mortelle pour la récupérer, tout en gardant une longueur d’avance sur une mystérieuse femme qui traque leurs moindres faits et gestes.

Un film de Simon Kimberg, avec Jessica Chastain, Lupita Nyong’o et Diane Kruger.

Le 14 janvier :

Scream

Vingt-cinq ans après la première série de meurtres à Woodsboro, un nouveau tueur apparaît, et Sidney Prescott doit y retourner pour découvrir la vérité.

Un film de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, avec Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Marley Shelton.

Le 14 janvier :

Sesame Street

Big Bird et ses amis de « Sesame Street » sont mystérieusement expulsés de leur quartier et se retrouvent à Manhattan. Ils font équipe avec une courageuse animatrice d’une émission historique, Sally Hawthorne (Anne Hathaway), qui cherche à sauver son émission et à prouver que « Sesame Street » existe vraiment. Les obstacles sont créés par le « méchant » maire, qui a ses propres raisons de cacher « Sesame Street » au monde entier.

Un film de Jonathan Krisel, avec Anne Hathaway, Bo Burnham, Chance the Rapper.

Le 14 janvier :

Belle

Film d’animation. Suzu est une lycéenne timide qui vit dans un village rural. Pendant des années, elle n’a été que l’ombre d’elle-même. Mais lorsqu’elle entre dans « U », un monde virtuel gigantesque, elle s’évade dans son personnage en ligne, Belle, une chanteuse appréciée dans le monde entier.

Un film de Mamoru Hosoda, avec Kaho Nakamura, Ryô Narita, Shôta Sometani, Tina Tamashiro.

Le 14 janvier :

Eaux profondes

C’est l’histoire d’un mari aisé qui permet à sa femme d’avoir des aventures afin d’éviter le divorce, et qui devient le principal suspect dans la disparition de ses amants.

Un film de Adrian Lyn, avec Ben Affleck, Ana de Armas, Tracy Letts, Rachel Blanchard.

Le 21 janvier :

Opération Fortune : ruse de guerre

L’agent du MI6 Orson Fortune et son équipe d’agents recrutent l’une des plus grandes stars de cinéma d’Hollywood pour les aider dans une mission d’infiltration lorsque la vente d’une nouvelle technologie d’armement mortelle menace de bouleverser l’ordre mondial.

Un film de Guy Ritchie, avec Cary Elwes, Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett.

Le 21 janvier :

Redeeming Love

Vendue à la prostitution lorsqu’elle était enfant, Angel ne connaît que la trahison. Son cœur pourra-t-il jamais être réparé ? Basé sur le roman de Francine Rivers.

Un film de D.J. Caruso, avec Abigail Cowen, Tom Lewis, Famke Janssen, Logan Marshall-Green.

Le 21 janvier :

The King’s Daughter

La quête d’immortalité du roi Louis XIV l’amène à capturer et à voler la force vitale d’une sirène, un geste qui est rendu encore plus compliqué par la découverte de la créature par sa fille illégitime.

Un film de Sean McNamara, avec Pierce Brosnan, William Hurt, Benjamin Walker, Kaya Scodelario.

Le 28 janvier :

Morbius

Le biochimiste Michael Morbius tente de se guérir d’une maladie sanguine rare, mais il se contamine par inadvertance avec une forme de vampirisme à la place.

Un film de Daniel Espinosa, avec Jared Leto, Michael Keaton, Matt Smith, Adria Arjona.

