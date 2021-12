Planifier sa succession… c’est gagner en tranquillité d’esprit (la chronique de David S Willig)

Suite à ces ahurissantes années 2020-2021, nous voici à l’aube de 2022, moment traditionnel pour vous souhaitez tous mes meilleurs vœux, mais aussi, pour chacun d’entre nous, d’émettre nos résolutions pour l’avenir.

Typiquement, les résolutions adoptées sont des activités qu’il faut poursuivre régulièrement comme : faire du sport, manger moins ou manger mieux, ou simplement de mettre sa vie en ordre.

Une chose qu’on peut faire pour mettre sa vie en ordre, ironiquement, serait de faire un testament ou d’autres arrangements pour l’avenir à long terme.

Faire un testament, normalement ce n’est pas une démarche répétitive. On peut en faire un… une fois pour toutes, mais on a aussi l’option de modifier ses dispositions par la suite.

On peut aussi organiser sa vie pour que le patrimoine soit transmis aux personnes désignées sans pour autant avoir recours a un testament, un notaire, ou une procédure judiciaire qui suivra son décès.

Afin de faire cela, il est utile de dresser un inventaire de ce que l’on possède, et de savoir comment on veut en disposer. Évidemment, cette approche peut impliquer en toute probabilité plusieurs démarches.

Et même si cela peut sembler compliqué, le but est en fait de simplifier les choses et, à long terme, d’atteindre en conséquence une tranquillité d’esprit.

Certes, le niveau de complexité dépend aussi des circonstances patrimoniales. Par exemple, une personne ayant des biens – surtout des biens immobiliers – situés dans différents endroits, cela peut amener à des considérations additionnelles de planification.

S’il s’agit de quelqu’un ayant plus qu’une nationalité, cela peut présenter d’autres options pour organiser ses moyens et ses objectifs.

L’essentiel c’est de ne pas éviter d’y penser ni de s’attaquer à ce petit défi, car la solution apportera plus de tranquillité que de rester indéfiniment dans le doute.

Si vous voulez ainsi vous simplifier la vie en 2022, et souhaitez un coup de main, appelez :

David S. Willig 2837 SW 3rd Ave, Miami, FL 33129 – www.floridavocat.com Tel : +1 (305) 860-1881 Interlawlink@aol.com Visitez notre page sur Facebook:www.facebook.com/David-S-Willig-Chartered-186613868040926