Les Français des USA doivent s’inscrire sur les listes électorales pour voter aux Présidentielles et Législatives de 2022

En 2022, les Français votent pour l’élection présidentielle (10 et 24 avril) et les législatives (12 et 19 juin) afin de désigner leurs députés. Mais, pour participer à ces élections, si vous résidez à l’étranger il faut être inscrit sur les listes électorales de votre consulat. Soit vous devez vous inscrire, soit vous devez vérifier votre inscription afin de mentionner tout changement (adresse du domicile, adresse courriel, contacts téléphoniques) et être certain de pouvoir voter.

L’inscription au consulat est indispensable pour voter à l’étranger alors n’attendez pas : si vous ne décidez pas de votre futur président… ce sont les autres qui décideront à votre place !

Si vous habitez ailleurs qu’en Floride : cliquez ici.

En Floride :

Visitez cette page de notre site www.miami.consulfrance.org/elections-presidentielles-et-legislatives-2022, vous aurez ainsi tout à portée d’un clic.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les adresser ici : francais.miami-fslt@diplomatie.gouv.fr

PUBLICITE :