Les infos en bref du Courrier des Amériques de Janvier 2022

Voici quelques infos importantes sur la vie aux Etats-Unis pour ce mois de Janvier 2022.

Dates importantes à retenir pour cette année 2022 :

– Du 4 février au 20 février : Jeux Olympiques d’hiver à Pékin.

– Le 10 avril : premier tour de l’élection présidentielle française.

– 8 novembre : élections de mid-terme aux Etats-Unis.

– Du 21 nov au 18 déc : coupe du monde de football au Qatar.

Visas E1 et E2

La législation change pour les conjoints de titulaires de visas E : ils en devraient avoir une autorisation automatique de travail et de ne plus avoir à la demander. Si vous êtes concernés, demandez plus d’infos à votre avocat d’immigration.

La Cour Suprême et l’avortement

Le 1er septembre 2021 le Texas a voté une loi ramenant la durée légale de l’avortement à six semaines. Les contestataires de cette loi l’ont portée jusqu’à la Cour Suprême des Etats-Unis qui doit rendre son verdict jusqu’à la fin du mois de juin. La Cour Suprême peut confirmer ou invalider la loi, mais aussi prendre un autre type de décision : ne plus faire de l’avortement une question fédérale, et donner la responsabilité aux Etats de légaliser, interdire ou définir la durée légale du délai.

BNP Paribas a vendu Bank of the West

Et c’est la Banque de Montréal (BMO Groupe Financier) qui s’en empare pour 16,3 milliards de dollars, une somme qui correspond à environ 20% de la capitalisation de BNP, alors que, avec ses 1,8 million de clients, la banque californienne représentait environ 5% du résultat du groupe français. BNP l’avait achetée en 1979. Elle opère ainsi un retrait du marché américain pour se concentrer sur l’Europe.

Les drones américains tuent des civils

Le New-York Times a publié le 18 décembre une enquête choc qui met à mal l’image des « guerres propre » menée par les armées américaines avec leurs « frappes de précision » réalisées avec les drones en Afghanistan, Irak ou encore en Syrie. Le quotidien a eu accès à 1 300 « rapports cachés » du Pentagone qui montrent de nombreuses défaillances dans le renseignement et les exécutions de missions sans qu’une faute ou sanction ne soit prononcée. Sa conclusion est effrayante : « La guerre aérienne américaine a été marquée par des renseignements défaillants, des tirs de missiles hâtifs et imprécis, et la mort de milliers de civils, dont de nombreux enfants ».

www.nytimes.com/interactive/2021/12/18/us/airstrikes-pentagon-records-civilian-deaths.html

Progression des overdoses mortelles

Les statistiques du CDC montrent que la pandémie (et les politiques appliquées) a eu des conséquences sociales collatérales. Par exemple sur une première période de 12 mois terminée en avril 2021, le nombre d’overdoses mortelles par consommation de drogue est estimé à 100,306 aux Etats-Unis, soit une augmentation de 28,5%. Les overdoses aux médicaments opioides passent de 56000 à 75000 en un an. Et tout ça continue d’augmenter.

www.cdc.gov/nchs/pressroom/nchs_press_releases/2021/20211117.htm

Villa Albertine :

Des artistes français (plusieurs par an) sont désormais hébergés à Miami comme dans d’autres villes des USA, « en résidence » par le biais du service culturel de l’ambassade de France. Ainsi par exemple cette année Simone Lagrand, poétesse et chanteuse, vient observer la mangrove. Sameer Ahmad, rappeur irakien de Montpellier viendra observer la montée des océans à Miami, etc…

www.villa-albertine.org/?city=MIA

PUBLICITE :