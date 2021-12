Ephéméride américaine de Janvier 2022 : ça s’est passé dans l’histoire des Etats-Unis

Ephéméride américaine de Janvier 2022 : voici plusieurs dates importantes de commémoration dans l’histoire des Etats-Unis d’Amérique !

The Duquesne Spy Ring

– 2 January 1942. Il y a 80 ans, le FBI inculpait 33 suspect d’espionnage pour le compte de l’Allemagne nazie. Dix-neuf ont plaidé coupable. Ils seront tous condamnés le 2 janvier à une peine totale de 300 ans de prison. Ils avaient été placés à des postes pour récupérer des informations importantes et, en cas de guerre, où ils pourraient se livrer à du sabotage.

Un six coups sinon rien !

– 4 janvier 1847. Il y a 175 ans, durant la guerre américano-mexicaine, les Texas Rangers passent une commande à une entreprise proche de la faillite : 1000 revolvers. La marque Colt est depuis lors devenue célèbre.

L’adieu à Humphrey Bogart

– 14 janvier 1957. Il y a 65 ans Lauren Bacall devenait veuve. L’homme de sa vie, le plus talentueux comédien de sa génération était emporté beaucoup trop jeune par un cancer de l’œsophage à l’âge de 57 ans.

I love Rock n’ Roll

– 19 janvier 1982 – Il y a 40 ans, le tube de Joan Jett and the Blackhearts était publié, atteignant quelques semaines plus tard la place de N°1 de l’US Billboard.

Scarface

– 25 janvier 1947 . Le plus célèbre mafieux du monde, « le balafré » Alfonse Capone est mort il y a 75 ans, assez jeune, puisqu’il n’avait que 48 ans. L’ex-gamin de Brooklyn et terreur de Chicago était dans un très mauvais état de santé (neurosyphillis, coup de couteau dans le dos en prison etc…) et après une pneumonie il a succombé à une attaque cardiaque dans sa villa de Palm Island, à Miami Beach. Depuis lors, ceux qui croient en l’existence de l’Enfer savent où le trouver.

Pré-débarquement

– 26 janvier 1942. Il y a 80 ans, les premières troupes américaines arrivent en Europe : 4508 soldats du 34th Infantry Regiment dont les navires s’amarrent à Belfast, en Irlande du Nord.

Lucky comme Luciano

26 January 1962 – Seize ans après avoir été expulsé des Etats-Unis, « le parrain des parrains » Charles « Lucky » Luciano est terrassé d’une crise cardiaque à Naples, alors qu’il se rendait à l’aéroport pour y chercher un scénario écrit sur sa propre vie. Son corps est rapatrié à New-York. Le cercueil est suivi par 2000 personnes….

Yerba Buena

30 janvier 1847. Yerba Buena ça signifie « la bonne herbe » et c’est le nom d’un village de Californie créé onze ans plus tôt par les Mexicains. Ce jour-là, il y a 175 ans, on l’a rebaptisé « San Francisco ».

