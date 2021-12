Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Janvier 2022

Une expo d’art à Miami ? Une comédie musicale à West Palm Beach ? Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois de Janvier 2022 !

2 concerts de Björk en février

Et on le précise maintenant car c’est la première fois qu’elle vient à Miami : les billets vont partir vite. Ce sera les 13 et 16 février au Knight Concert Hall avec un orchestre de 32 musiciens.

www.arshtcenter.org/ Tickets/Calendar/2021-2022- Season/Arsht-Center-Presents/ Bjork-Orchestral/

Jusqu’au 15 janvier :

I Love You, Man

Des tableaux de Bernadette Despujols (native du Vénézuela, Beaux-Arts de Paris) représentant des hommes (peu habillés) de son entourage.

Spinello Projects

Gesamtkunstwerk Building

2930 NW 7th Avenue – Miami, FL, US

www.spinelloprojects.com

Jusqu’au 1er février :

Sacred Tree (« Ceiba Sagrada »)

Dix lithographies d’Eduardo Sarabia, en éditions limitées, chacune à la feuille d’or sur papier Arches, exposées à :

the Office

160 N.E. 40th Street – Suite B – Miami, FL, US

www.theofficemia.art

Jusqu’au 6 février :

Keith Haring Exhibition

Radiant Vision c’est le nom d’une expos de plus de 130 œuvres du célèbre artiste New-Yorkais, visibles à :

Naples Art

585 Park St. – Naples, FL 34102

www.naplesart.org

Jusqu’au 10 février :

Amaze me and I amaze you

Première expo solo de Pedro Friedeberg, artiste mexicain dont la carrière traverse six décades. Cette expo est visible à :

Dot Fiftyone Gallery

7275 NE 4th Ave #101, Miami, FL 33138

www.dotfiftyone.com

Jusqu’au 1er janvier :

Expo Hironaka & Suib: Field Companion

Une expo d’art contemporain en immersion vidéo dans une forêt, par de artistes de Philadelphie, à voir au

Locust Projects

3852 N. Miami Ave – Miami, FL 33127

www.locustprojects. org/exhibitions/main-gallery/ a-field-companion.html

Jusqu’au 2 janvier :

Expo : Alex Israel X Snapchat



Une collaboration entre l’artiste Alex Israel (Los Angeles) plus la réalité augmentée de Snap, pour un résultat surprenant à voir à :

THE BASS

2100 Collins Ave. – Miami Beach, FL 33139

www.thebass.org/art/alex- israel-x-snapchat/

Jusqu’au 24 avril :

Expo Aerial Vision

Le fameux musée Art Déco de South Beach propose une expo « vision aérienne », sur les avions et les gratte-ciels du début du XXe siècle qui étaient alors considérés comme l’achèvement suprême de la création humaine, et des promesses d’avenir meilleur, le tout dans une époque de créativité remarquable et de nouvelles manières de voir le monde. Vous allez pouvoir voir des peintures, affiches, meubles, dessins sur ce thème au :

THE WOLFSONIAN–FIU

1001 Washington Ave. – Miami Beach, FL 33139

www.wolfsonian.org/whats- on/exhibitions+installations/ 2021/11/aerial-vision.html

Chaque vendredi :

Lauder Night Market

C’est un bazar de rue dans lequel chacun vient déballer entre 17h30 et 21h30 au :

Peter Feldman Park

310 NE 6th Street – Fort Lauderdale, FL 33304

www.laudernightmarket. com

Jusqu’au 17 avril :

Dino Safari: A Walkthrough Adventure

Voici un safari au milieu de plus de 20 dinosaures dont les enfants devraient particulièrement se rappeler ! Ca se passe au :

BAYSIDE MARKETPLACE

401 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.dinosafari.com

Jusqu’au 30 janvier :

Expo Introspective Noir

Voici une expo d’artistes afro-caribéens et afro-américains avec entre autres Addonis Parker et Pierre Jean Baptiste. C’est au :

HAITIAN HERITAGE MUSEUM

4141 NE 2nd Ave. – Unit 105-C – Miami, FL 33137

www. haitianheritagemuseum.org/ introspective-noir/

Toute l’année :

Activités au Virginia Key Outdoor Center

Connu pour ses pistes de VTT et ses sorties en kayak, par exemple pour voir les lamantins dans le lagon, l’outdoor center de Virginia Key (une île magnifique de Miami) propose aussi par exemple des tours au coucher de soleil en vélo (10$ si vous amenez le votre) ou en kayak, et par exemple lors de la pleine lune . L’adresse est :

3801 Rickenbacker Causeway – Miami, FL 33149

www.vkoc.net/book-now/ guided-tours/

Jusqu’au 27 février :

Beyond Monet Miami

Un voyage et une immersion dans l’œuvre de l’impressionnisme, pour ceux qui ont aimé les immersions Van Gogh, voici donc aujourd’hui Monet aux :

ICE PALACE STUDIOS

59 NW 14th Street – Miami, FL 33136

www.tickets.miamimonet. com/event/miamimonet-com

Du 5 janvier au 3 avril :

Winter Equestrian Festival

Polo et hippisme sont comme chaque année au rendez-vous dans le comté de Palm Beach :

3400 Equestrian Club Drive

Wellington, FL 33414

www.pbiec.coth.com

Les 8 et 9 janvier :

The Florida Keys Celtic Festival

Musiques celtes, danses écossaises et irlandaises, jeux des Highlands, cuisine, alcools et cadeaux celtes, le tout au :

Community Park, MM 49 – île de Maraton

www. floridakeyscelticfestival.com

Les 8 et 9 janvier :

Naples New Year’s Art Show

Ca se passe de 10h à 17h le long de la 5th Ave South à Naples.

www.naplesart.org/naples- new-years-art-show/

Le 9 janvier :

Chamber Music: Sound of the Horn

Andrew Brain vient jouer aussi bien du Mozart que dy Haydn ou du Strauss, mais avec son cor :

NEW WORLD SYMPHONY

New World Center

500 17th Street – Miami Beach, FL 33139

www.nws.edu/events- tickets/concerts/chamber- music-sound-the-horn/

Chaque 10 du mois :

Ocean Meditation

Durant quatre heures à bord d’un yacht de luxe de 70 pieds vous pouvez participer à une méditation sur l’océan au son de musiques adaptées, avec un dîner organique, des boissons et souvenirs, le tout pour 300$ (50 de moins si vous réservez trois jours avant)

The Reserve at Marina Palms

17111 Biscayne Blvd – North Miami Beach, FL 33160

Le 12 janvier :

Shelly Berg Trio – Gershwin Celebration

La Gold Coast Jazz Society présente ce concert avec Shelly Berg, le Dean de la prestigieuse Frost School of Music de Miami.

Broward Center

201 SW 5th Ave. – Fort Lauderdale, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/gold-coast-jazz- kenny-shelly-berg-trio

Du 14 au 16 janvier :

Art Deco Weekend

Cet évé gratuit rassemble les personnes qui veulent découvrir l’histoire, le design et l’architecture art déco de Miami Beach avec des animations, visites guidées, animations musicales etc…

ART DECO WELCOME CENTER – MIAMI DESIGN PRESERVATION LEAGUE

1130 Ocean Drive – Miami Beach, FL 33139

www.artdecoweekend.com

Le 14 janvier :

Hiplet Ballerinas

Hiplet : c’est ce qui arrive quand on mélange Hip-hop et ballet !

MIAMI-DADE COUNTY AUDITORIUM

2901 W. Flagler St. – Miami, FL 33135

www. miamidadecountyauditorium.org/ event/culture-shock-miami- presents-hiplet-ballerinas- 2022/

Le 15 janvier :

New World Symphony Beethoven 5



La 5e Symphonie conduite par Xian Zhang, avec également la pianiste Gabriela Montero au programme pour son « Latin Concerto » et encore Chad Goodman conduisant l’ouverture du Carnaval Romain de Berlioz.

NEW WORLD SYMPHONY

ADRIENNE ARSHT CENTER FOR THE PERFORMING ARTS OF MIAMIDADE COUNTY

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ Tickets/Calendar/2021-2022- Season/New-World-Symphony/ Beethoven-V/

Les 15 et 16 janvier :

Key West Half Marathon & 5k Run

Tout est dit dans le titre : si vous aimez courir : prenez la direction de l’extrême sud des USA !

www. keywesthalfmarathon.com

Le 16 janvier :

Detroit Symphony Orchestra

Avec au programme :

– Jessie Montgomery : Banner (2014)

– Antonín Dvorák : Concerto for Cello and Orchestra in B Minor, Op. 140 (1986)

– Modest Mussorgsky / Orch. Maurice Ravel : Pictures at an Exhibition (1874)

New World Center

500 17th Street – Miami Beach, FL 33139

www.nws.edu/events- tickets/concerts/detroit- symphony-orchestra/#/artists

Du 17 au 21 janvier :

The Southernmost Regatta

Cinq jours de régate à Key West !

www. thesouthernmostregatta.com

Les 22 et 23 janvier :

Rachmaninoff’s Piano



C’est George Li qui vient interpréter :

– Inocente Carreño : Margariteña, Symphonic Variations (1954)

– Sergei Rachmaninoff : Piano Concerto No. 2, Op. 18 (1900-01)

– Edward Elgar : Enigma Variations (1898-99)

NEW WORLD SYMPHONY

New World Center

500 17th Street – Miami Beach, FL 33139

www.nws.edu/events- tickets/concerts/rachmaninoff- s-piano/

Du 22 au 25 janvier :

Opéra : A Streetcar Named Desire

« Stellaaaaaa » : Marlon Brando ne sera bien évidemment pas là pour crier son nom, mais, parce qu’on a tous quelque chose de Tennessee, le Florida grand Opera aura un casting de tout premier plan pour faire vivre sa pièce dans la version opéra orchestrée par Andre Previn. Tous à la Nouvelle-Orléans !

Le spectacle sera ensuite sur la scène du Broward Center les 3 et 5 février.

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd – Miami, FL 33132

www.tickets.fgo.org/ Tickets/EventDetails.aspx?id= 2104

Le 22 janvier :

Nu Deco Ensemble Featuring JP Saxe

Une soirée avec Nu Deco pour une plongée dans la musique de Radiohead.

NORTH BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www. northbeachbandshell.com/ events#/events?event_id=38297

Le 23 janvier :

Miami Wedding & Quinceañera Expo

Salon du mariage et de la Quinceañera (bal des 15 ans) avec des dizaines de boutiques spécialistes.

MIAMI BEACH CONVENTION CENTER

1901 Convention Center Drive – Miami Beach, FL 33139

Le 25 janvier :

Kenny Barron Trio

Le pianiste et son trio se produisent sur la scène du :

Broward Center

201 SW 5th Ave. – Fort Lauderdale, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/gold-coast-jazz- kenny-barron-trio

Le 28 janvier :

OG Garage A Trois

Modern Jazz au programme pour cette soirée avec Garage A Trois qui débute à 21h au :

NORTH BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www. northbeachbandshell.com/ events#/events?event_id=48422

Le 29 janvier :

Pegasus World Cup 2022

Sixième édition de ce grand rendez-vous de course hypique avec des prix jusqu’à 3M$ au :

Gulfstream Park

901 S Federal Hwy – Hallandale Beach, FL 33009

www.pegasusworldcup. com

Les 29 et 30 janvier :

Candlelight Ballet: Tchaikovsky et plus

Soirée de musique et de danse au son de Tchaikovsky et bien d’autres classiques.

NORTH BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www. northbeachbandshell.com/ events#/events?event_id=48188

Le 30 janvier :

Chamber Music: Songs of Stravinsky

Ronnita Miller, mezzo-soprano du Metropolitan Opéra monte sur la scène du New World Center pour une soirée dont voici le programme :

Joseph Boulogne : Sonata in E-flat major for Harp and Flute Obbligato

Germaine Tailleferre : Image for Eight Instruments (1918)

Darius Milhaud : Danses de Jacarémirim (1945)

Igor Stravinsky : Cat Lullabies (1915)

Igor Stravinsky : Pribaoutki (1914)

Gabriel Fauré/Michael Linville (arranger) : Selections from La Bonne Chanson (1892)

Gabriel Fauré : Piano Quartet No. 2 (1886)

New World Center

500 17th Street – Miami Beach, FL 33139

www.nws.edu/events- tickets/concerts/chamber- music-songs-of-stravinsky/

Au Kravis Center de West Palm Beach :

Notre sélection de spectacles. Vous pouvez voir la totalité ici : www.kravis.org

1er janvier :

Salute to Vienna New Years’s Concert

La musique de Johann Strauss pour la nouvelle année !

Les 5 et 9 janvier :

The Donna Summer Musical

Il était une fois, une gamine de Boston avec une voix venant du Paradis…

Le 10 janvier :

Masterwork Series: Romantic Rachmaninoff

Avec Yefim Bronfman.

Le 11 janvier :

Proud Tina : The Ultimate Tribute to Tina Turner

Malheureusement, l’immense « Little Tina » ne fait plus de tournées. La seule manière d’être près d’elle, c’est cet hommage !



Le 13 janvier :

Ledisi Sings Nina

Hommage à Nina Simone

Les 15 et 17 janvier :

Detroit Symphony Orchestra

Le 20 janvier :

Beautiful The Carole King Musical

Le 23 janvier :

The Cleveland Orchestra



Du 28 au 30 janvier :

Carmen de Georges Bizet

La soixantième saison du Palm Beach Opera s’ouvre en français !

