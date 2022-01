Floride : nos amis vous donnent leurs meilleures adresses et conseils !

Plusieurs amis du journal Le Courrier des Amériques ont accepté de répondre à un petit questionnaire pour vous dire ce qu’ils apprécient le plus en Floride. Voici leurs réponses !

Marie-Josée Goulet

résidente de Lauderhill en Floride, et directrice du centre d’appel de Canam Golf

– Pour toi le mot « Floride » rime avec ?

Profiter « pleinement » de la vie !

– Quelle est ta plage préférée ?

Las Olas.

– Ton site préféré ?

Oleta River State Park

– Ton activité préférée ?

Le paddleboard

– Ta fête/expo/spectacle annuelle préférée ?

Le match des hockey Panthers VS le Canadien

– Ton restaurant français préféré ?

Le Rendez-Vous

– Ton restau (non-français) préféré ?

Capriccio Ristorante à Pembroke Pines

– Qu’est ce que tu détestes le plus en Floride ?

La vitesse sur les routes !

– Quel est ton plus beau souvenir ici ?

En prenant une marche sur la plage… et à ce moment de prendre le temps de réaliser combien je suis chanceuse, moi et ma famille grâce à mon petit papa (Harmel Goulet ) de nous avoir permis de réaliser une merveilleuse aventure !!

Et dans ces 2 dernières années particulièrement je prends le temps de remercier la vie de nous protéger malgré ces moments difficiles.

– Ton vœu pour 2022 ?

La santé et un retour à la normale !

Paul Bourque

retraîté résident à Deerfield Beach.

– Pour toi le mot « Floride » rime avec ?

Soleil

– Quelle est ta plage préférée ?

Deerfield Beach

– Ton site préféré ?

Wakodahatchee Wetlands (à Delray Beach)

– Ton activité préférée ?

Pickleball

– Ta fête/expo/spectacle annuelle préférée ?

Le Jazz Brunch à Fort Lauderdale

– Ton restaurant français préféré ?

Le Val de Loire

– Ton restau (non-français) préféré ?

Latino’s

– Quelle œuvre de fiction préfères-tu ou conseilles-tu sur la Floride ?

CSI Miami

– Qu’est ce que tu détestes le plus en Floride ?

Les conducteurs qui louvoient

– Quel est ton plus beau souvenir ici ?

Des bonnes bouffes en bermudas durant les soirées d’hiver !

– Ton vœu pour 2022 ?

Que toutes les personnes réalisent qu’on vit en société!

Isabelle Brunswick

Distributrice de films français aux USA, Présidente de l’asso Miami Accueil et résidente de Bay Harbor Islands.

– Pour toi le mot « Floride » rime avec ?

Antiride

– Quelle est ta plage préférée ?

South Pointe (Miami Beach)

– Ton site préféré ?

Le Biltmore

– Ton activité préférée ?

La plage

– Ta fête/expo/spectacle annuelle préférée ?

Le cocktail de la rentrée de Miami Accueil.

– Ton restaurant français préféré ?

Le Bouchon du Grove

– Ton restau (non-français) préféré ?

Smith & Wollensky

– Quelle œuvre de fiction préfères-tu ou conseilles-tu sur la Floride ?

Bloodline

– Qu’est ce que tu détestes le plus en Floride ?

Demander un permis de travaux à la ville.

– Quel est ton plus beau souvenir ici ?

Ma première soirée à Key West, sans savoir que c’était la Fantasy Fest ! Le délire total !

– Ton vœu pour 2022 ?

Comme en 2021 : obtenir mon permis de travaux de la Ville !

Marie Poupart

journaliste, auteur et créatrice de contenu résidant à Palm Beach Gardens

– Pour toi le mot « Floride » rime avec ?

Bonheur

– Quelle est ta plage préférée ?

Les plages du Panhandle

– Ton site préféré ?

Les Springs (sources d’eau fraîche) comme celle de Blue Springs State Park dans le comté de Volusia.

– Ton activité préférée ?

Faire de la plongée en apnée

– Ta fête/expo/spectacle annuelle préférée ?

J’aime la fête de noël car les Floridiens ont un coeur d’enfant, ils aiment décorer leurs résidence de manière extraordinaire et parfois même “démesurée”.

– Ton restau préféré ?

Je fréquente très régulièrement le Dune Dog à Jupiter, pour leurs fried clams, leur fish and chips et leur délicieuse clam chowder. En plus leur prix sont très abordables.

– Quelle œuvre de fiction préfères-tu ou conseilles-tu sur la Floride ?

J’ai beaucoup aimé le film The Florida Project, un film indépendant tourné en 2017. Ce film raconte l’histoire d’une petite fille et de sa mère prostituée, et nous dévoile un tout autre côté d’Orlando et de Disney World. Les images du film sont époustouflantes.

– Qu’est ce que tu détestes le plus en Floride ?

La conduite sur la 95, une horreur ! Les gens conduisent en fou, textent au volant et malheureusement il y a très peu ou pas du tout de surveillance.

– Quel est ton plus beau souvenir ici ?

Les vacances en famille à Sanibel et Captiva ou alors à New Smyrna Beach, la rencontre de mon fiancé… et toutes les belles rencontres que j’ai fait avec les abonnées de ma page Facebook “La Floride de Marie” dont plusieurs de ces personnes sont devenues des amis intimes.

– Ton vœu pour 2022 ?

Au risque de paraître cliché, la santé pour tous!

Alexandre Navarro

chef d’entreprise résidant à Nokomis (près de Venice) et vice-président de la FACC West-Florida

– Pour toi le mot « Floride » rime avec ?

Druide, en référence à Asterix

– Quelle est ta plage préférée ?

Caspersen Beach car c’est la site mondial officiel (je crois) pour trouver des dents de requins

– Ton site préféré ?

Les Keys

– Ton activité préférée ?

Faire du bateau

– Ta fête/expo/spectacle annuelle préférée ?

Halloween

– Ton restaurant français préféré ?

Croissant & Co à Venice

– Ton restau (non-français) préféré ?

Crow’s nest restaurant à Venice

– Quelle œuvre de fiction préfères-tu ou conseilles-tu sur la Floride ?

Ernest Hemingway

– Qu’est ce que tu détestes le plus en Floride ?

Les bouchons sur la route

– Quel est ton plus beau souvenir ici ?

Le lancement d’une fusée Space X à Titusville

– Ton vœu pour 2022 ?

Que les gens redeviennent comme avant le COVID, optimistes et sympathiques !

Laurence Rousselot

Journaliste, résidant à Miami

– Quelle est ta plage préférée ?

Crandon beach sur Key Biscayne à Miami (à cause de ses palmiers sur la plage).

– Ton site préféré ?

Boca Grande sur Gasparilla Island (côte ouest de Floride). C’est joli, tranquille, un vrai petit paradis !

– Ton activité préférée ?

Lézarder à la piscine sous les palmiers au bord de la baie de Byscaine avec un bon bouquin.

– Ta fête/expo/spectacle annuelle préférée ?

Miami Spices, et la fête du 4 juillet avec un feux d’artifices et un pique nique sur le Golf de l’hôtel Biltmore à Coral Gables.

– Ton restaurant français préféré ?

Plusieurs en fait : Palm d’or au Biltmore (classique et bon service, ce qui est rare à Miami), Café Boulud (décoration chic sans être bling-bling, et bonne cuisine sud méditerranéenne), Semilla (bon rapport qualité/prix).

– Ton restau (non-français) préféré ?

Jaya (asian) au Setai et Milos (grec) sur Miami Beach.

– Quelle œuvre de fiction préfères-tu ou conseilles-tu sur la Floride ?

La série Bloodline

– Qu’est ce que tu détestes le plus en Floride ?

L’humidité et les ouragans.

– Quel est ton plus beau souvenir ici ?

Une sortie en bateau avec mon amoureux, au coucher de soleil, avec un bon verre de vin.

– Ton vœu pour 2022 ?

Le retour avec une vie « normale sans virus » , avec de nouveaux des visiteurs en provenance d’Europe et du Canada sans restriction.

Anne Chicheportiche

Violoniste et résidente de Bay Harbor Islands

– Pour toi le mot « Floride » rime avec ?

Ciel bleu toute l’année, le réveil vu sur l’eau et les ibis qui traversent la rue… sans oublier les gros orages et les gros cafards de palmiers !

– Quelle est ta plage préférée ?

Bal Harbour.

– Ton site préféré ?

Marcher dans les rues sous les Banians à Coral Gable.

– Ton activité préférée ?

Kayaking dans la baie des îles de Bay Harbor jusqu’au banc de sable de Haulover.

– Ta fête/expo/spectacle annuelle préférée ?

Musimelange à Miami !

– Ton restaurant français préféré ?

Semilla

– Ton restau (non-français) préféré ?

Garcia’s

– Quelle œuvre de fiction préfères-tu ou conseilles-tu sur la Floride ?

Vivo

– Qu’est ce que tu détestes le plus en Floride ?

Le machisme et le Traffic routier.

– Quel est ton plus beau souvenir ici ?

Un jour on faisait du Kayak avec les enfants et on s’est retrouvé au milieu d’un banc de 5 dauphins qui sautaient à 2 mètres de nous. Les enfants hurlaient de joie à chaque saut périlleux. En revoyant les films vidéo que l’on a fait de cette expérience, on a l’impression que les dauphins nous faisaient un spectacle en nous regardant droit dans les yeux tout en souriant.

– Ton vœu pour 2022 ?

Encore et toujours plus de sensibilité à la culture.

Franckie l’Américain

Influenceur, et résidant à West Palm Beach.

– Pour toi le mot « Floride » rime avec ?

Sunshine all year/ Paradis sur Terre !

– Quelle est ta plage préférée ?

Siesta key

– Ton site préféré ?

Mon île préférée c’est Key Biscayne

– Ton activité préférée ?

boating, sortir avec les copains, et aller au restaurant !

– Ta fête/expo/spectacle annuelle préférée ?

Les soirées de French and Famous, Art Basel, et faire les différents soirées !

– Ton restaurant français préféré ?

Semilla et Le Jardinier.

– Quelle œuvre de fiction préfères-tu ou conseilles-tu sur la Floride ?

Miami Vice et Beautiful et Twisted et Scarface !

– Qu’est ce que tu détestes le plus en Floride ?

Le traffic et les Ouragans.

– Quel est ton plus beau souvenir ici ?

C’était la première annéesquand nous avons fait les croisières (Mexique, Honduras, Guatemala, Porto Rico, Bahamas, Virgin Island, Cayman Island……). J’aimerai bien les refaire !

Jean-Paul Coulombe

Retraité, résidant à North Miami Beach

– Pour toi le mot « Floride » rime avec ?

Chaleur !

– Quelle est ta plage préférée ?

Haulover Beach

– Ton activité préférée ?

Danse. Et rigoler entre amis !

– Ta fête/expo/spectacle annuelle préférée ?

CanadaFest et QuébecFest

– Ton restaurant français préféré ?

Thunderbird. Montréal bbq !

– Ton restau (non-français) préféré ?

Flanigan

– Qu’est ce que tu détestes le plus en Floride ?

Mes compatriotes québécois quand ils sont trop peureux ou envieux.

– Quel est ton plus beau souvenir ici ?

Mon voyage de noce en 1972 en camping à Port Orange (Daytona Beach).

– Ton vœu pour 2022 ?

Que les dictateurs comprennent que le monde a droit à la liberté !

Diane Ledoux

Consultante en marketing résidant à Plantation.

– Pour toi le mot « Floride » rime avec ?

Paradis

– Quelle est ta plage préférée ?

Pompano Beach

– Ton site préféré ?

Mizner park à Boca Raton.

– Ton activité préférée ?

La marche

– Ta fête/expo/spectacle annuelle préférée ?

Noël est magique en Floride.

– Ton restau (non-français) préféré ?

Greek Islands Taverna à Fort Lauderdale.

– Quelle œuvre de fiction préfères-tu ou conseilles-tu sur la Floride ?

Le film Moonlight.

– Qu’est ce que tu détestes le plus en Floride ?

Je ne déteste rien : pour moi c’est le paradis !

– Quel est ton plus beau souvenir ici ?

Quand je peux rencontrer mes soeurs, ces moments où on se donne du temps pour s’écouter, se parler, s’aimer !

– Ton vœu pour 2022 ?

Puisse 2022 être le début d’un monde nouveau.

Gwendal Gauthier

Directeur du journal Le Courrier des Amériques et résident de Fort Lauderdale

– Pour toi le mot « Floride » rime avec ?

Torride

– Quelle est ta plage préférée ?

St Andrew à Panama City Beach. En sud Floride : Delnor Wiggins (à Naples).

– Ton site préféré ?

Le backcountry des Lower Keys (petites îles au nord de Sugarloaf Keys, près de Key West). Egalement les sources bleues dans le nord.

– Ton activité préférée ?

Kayak dans les rivières ou la mangrove.

– Ta fête/expo/spectacle annuelle préférée ?

Noël !

– Quelle œuvre de fiction préfères-tu ou conseilles-tu sur la Floride ?

Back to Blood (de Tom Wolfe), et les séries Bloodline ou encore Magic City. Sans oublier Bogart dans « Key Largo » !

– Qu’est ce que tu détestes le plus en Floride ?

Les alertes ouragan.

– Quel est ton plus beau souvenir ici ?

La première fois où les dauphins (cinq !) ont fait la course avec le bateau.

– Ton vœu pour 2022 ?

Que la covid ne soit plus un problème.

VOIR AUSSI NOTRE GUIDE COMPLET DE LA FLORIDE :

PUBLICITE :