La Russie suggère qu’elle pourrait déployer des troupes à Cuba et au Venezuela

Associated Press a publié cette info : Sergei Ryabkov, ministre des affaires étrangères adjoint, a déclaré à la chaîne de télévision russe RTVI TV qu’il ne pouvait pas « confirmer ou exclure » un éventuel déploiement de forces russes dans l’hémisphère ouest. Il se trouve que c’est le même Ryabkov qui menait lundi la délégation russe à Genève pour discuter de la situation en Ukraine avec les Etats-Unis. Ces propos, s’ils sont flous, le sont donc de manière précise et volontaire : l’escalade de menaces pourrait ne pas demeurer dans l’est de l’Europe ni à la seule destination de l’Ukraine. La Russie affirme vouloir protéger sa zone d’influence, et elle montre ainsi que, si elle le souhaitait, elle pourrait penser à aller empiéter sur celle des autres.

Ce n’est pas la première fois, et c’est d’ailleurs curieux de voir que ce pays se trouve aujourd’hui avoir en Amérique les mêmes alliances socialistes que son prédécesseur totalitaire, l’Union Soviétique. En effet, durant la Guerre Froide l’URSS avait implanté des missiles nucléaires à Cuba, et l’arrivée de nouveaux cargos russes remplis de missiles avait failli provoquer une Troisième Guerre Mondiale.

Face à la menace, les USA avaient fait construite des bases de missiles d’interceptions dans les Keys et les Everglades (on peut toujours voir un missile dans cette dernière base), mais aussi un abri anti-nucléaire pour le président Kennedy sur l’île de Peanut Island à Palm Beach (qui est pour sa part temporairement fermé aux visites). En tout cas, ces menaces ne rappelleront rien de bon dans la région de Miami, notamment à la communauté cubaine exilée.

