Miami : création d’une « bourse d’étude Jacques Brion » par l’Alliance Française

Le comité de l’Alliance Française a décidé la création d’une bourse d’étude portant le nom de Jacques Brion. Décédé le 5 juillet dernier, c’est Jacques qui avait réussi à recréer une Alliance Française à Miami en 2018 et en avait été le premier président. « Cette initiative est lancée pour rendre hommage à tout le travail de Jacques et à sa vision pour valoriser l’Alliance Française », commente son directeur, Stanislas Riener. Le projet est porté par Patricia Bona – qui a succédé à Jacques à la présidence – et toute l’équipe.



Une bourse pour les élèves et une pour les profs

Les particuliers comme les entreprises et les associations ont commencé de financer cette bourse par leurs dons. Une préférence sera donnée aux résidents de l’aire urbaine Miami/Palm-Beach.

– Les francophiles apprenant le français peuvent (sous certaines conditions) obtenir cette bourse afin d’améliorer leurs compétences linguistiques durant une année d’études à l’AF Miami Metro. Pour cela ils doivent postuler avant le 18 février.

– Une bourse d’étude destinée aux futurs professeurs de français de Floride pour un Master 1 ou 2 en Didactique du Français Langue Étrangère à distance administré par l’ICEFI (Université des Antilles.). Les modalités de candidature seront annoncées début février sur le site internet www.af-miami.org

« L’Alliance Française de Miami Metro souhaite remercier la famille Brion, les donateurs privés, les entreprises, les associations de Floride notamment la FACC et les CCE, pour leur générosité dans l’établissement de ce programme de bourses qui permettra de soutenir aussi bien les jeunes francophiles que les futurs professionnels de l’enseignement en Floride.«

Pour en savoir plus : www.af-miami.org/language-center/jacques-brion-scholarship/

Alliance Française Miami Metro :

305-417-6243

info@af-miami.org

