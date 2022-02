Petite baisse du nombre de résidents français en Floride depuis le début de la pandémie

Il n’y a plus que 10431 Français inscrits au consulat de Miami au 1er janvier 2022, alors qu’ils étaient 11189 l’an passé, soit une baisse de 758 individus (6,7%). Cette année ça résiste un peu mieux qu’ailleurs aux Etats-Unis, puisque la baisse nationale est de -8,04% du nombre global de Français. Il y a actuellement 136533 Français enregistrés dans les consulats des USA.

Mais si on compare le nombre des Français de Floride avec ce qu’il était au 1er janvier 2018 (11907 inscrits) alors la baisse sur trois ans est de 12,3%. Bien sûr, il y a dans ce nombre la baisse importante des stagiaires de longue durée durant la pandémie. Mais on peut voir aussi que certains « expats » ont été dans l’obligation de rentrer en France durant cette longue séparation entre les continents, due à la fermeture des frontières. Plus inquiétant : généralement beaucoup de Français s’inscrivent dans les consulats à l’automne précédant une élection présidentielle (ce qui est le cas). Donc cette présente baisse se produit alors même qu’il y a dû y avoir beaucoup de nouveaux inscrits en fin d’année (1).

Ailleurs dans le monde les Français de l’étranger ont mieux résisté qu’aux Etats-Unis : -4,2% en moyenne, et par exemple -4% au Canada. Toujours dans la région, à Cuba il y a eu cette année -8,12% de Français, alors que le Mexique avait pour sa part une évolution de +1,16% de Frenchies.

Rappelons qu’il est de coutume de multiplier par 3 le nombre d’inscrits dans les consulats de France aux Etats-Unis afin de connaître le nombre réel d’inscrits (seuls un Français sur trois s’inscrit) et même peut-être un peu plus pour le cas de Miami.

Les chiffres du ministère (par pays) sont ici :

www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/l-action-consulaire-missions-chiffres-cles/la-communaute-francaise-a-l-etranger-en-chiffres/

– 1 – Contrairement à ce qui se passait dans le passé avec une date butoir au 31 décembre, il est cette fois possible pour les Français de s’inscrire pour voter jusqu’au 4 mars.

PUBLICITE :