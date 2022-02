Comment s’organisent les secours en cas de catastrophe en Floride

La Floride, par sa situation tropicale et côtière, est constamment soumise aux catastrophes naturelles : tornade, ouragan, orage tropical, inondation, montée de l’océan, marée rouge, sinkhole (gouffre soudain), éclairs, la Floride est l’Etat ou se produisent annuellement le plus d’éclairs de tous les USA !

D’autres catastrophes liées à une activité humaine peuvent se produire : l’éboulement d’immeuble (Tour Champlain 2021), la pollution des eaux (Turkey Point 2016), d’important feu (4.672 feux d’espaces naturels de 2019 à 2020), un tireur actif (2018 Parkland School, 2016 Pulse club Orlando).

Les dégâts matériels de ces événements tragiques se chiffrent en milliards de dollars, cependant la mise en place de pouvoirs exceptionnels et l’intervention d’équipes de secours très entrainées permet de sauver de nombreuses vies.

L’ETAT D’URGENCE EST DECLARE

Le Gouverneur de Floride détient seul « le pouvoir de déclarer the state of emergency/l’état d’urgence par décret exécutif ou proclamation s’il estime qu’une urgence s’est déclarée ou que sa probabilité ou menace est imminente » pour une durée maximum de 60 jours, reconductible.

A partir de la déclaration d’urgence, chaque minute compte.

Se mettent alors en place des mesures exceptionnelles accordant plus de libertés règlementaires et financières au gouvernement de Floride et gouvernements locaux (comtés et municipalités) pour coordonner conjointement les personnels concernés (pompiers, police, premier secours, gardes cotes, équipes de recherche et citoyen volontaire) afin de mettre en commun les ressources humaines et matérielles nécessaires au traitement de la catastrophe ou du danger, dans l’intérêt de la protection et sécurité des citoyens.

Sous le contrôle opérationnel direct du Gouverneur, la Garde Nationale peut être mobilisée, la saisie temporaire de propriété privée peut être opérée, des ordres d’évacuation décidés, le transport de certains produits (alcool, explosifs, combustibles) interdit, des centres publics d’hébergement ouverts, un couvre-feu imposé, des équipements et personnel du secteur privé réquisitionnés…

Dans le cas de la lutte contre la pandémie Covid-19, du matériel médical et des médicaments ont pu être commandés et distribués, du personnel hospitalier mobilisé, des sites spécifiques de vaccination repartis en dehors de cabinet médicaux ou hôpitaux et des fonds d’urgence débloqués.

De la distribution gratuite régulière de produits alimentaires s’est organisée dans les municipalités pour aider les résidents démunis face à une perte d’activité et de revenue liée à la fermeture de l’économie liée au confinement.

Le Gouverneur de Floride peut demander l’exécution d’accords d’aide mutuel déjà signés avec des Etats voisins, procéder à la suspension de lois ou règlements qui pourraient empêcher ou retarder l’organisation des secours et autoriser les gouvernements locaux à en faire de même.

Il peut suspendre le paiement de loyers ou de taxe fédérale, rallonger ou suspendre les délais de permis octroyés, afin de protéger financièrement les plus touchés économiquement par une catastrophe ou la pandémie Covid-19.

Il peut demander l’aide du gouvernement fédéral américain et obtenir du Président des Etats Unis une déclaration d’aide nationale/National Déclaration of Emergency afin de débloquer de l’argent et des moyens de l’état fédéral américain.

Lorsque la situation revient à la normale, le Gouverneur signe alors une déclaration de fin d’urgence.

En mars 2020, lorsque 18 cas de contamination par Covid-19 annonçaient le début de la pandémie en Floride, une déclaration d’urgence de santé publique était prononcée immédiatement.

Les pouvoirs les plus larges pour répondre à la pandémie étaient délégués à l’Officier de Santé Publique et au Chirurgien Général de l’Etat afin de prendre « toute action nécessaire pour protéger la santé publique ».

Ce dernier avait le pouvoir de faire arrêter sur le champ toute personne qui ne respecterait pas la quarantaine imposée, d’autoriser les médecins retraités de revenir pratiquer la médecine et de permettre au personnel infirmier d’autres Etats de venir en renfort des équipes floridiennes débordées par la pandémie.

La déclaration de fin de tous les pouvoirs d’urgence Covid-19 a été officialisée en mai 2021.

© Photo courtesy of VKLancaster © Photo courtesy of VKLancaster © Photo courtesy of VKLancaster

COMMENT S’ORGANISENT LES SECOURS ?

Le personnel d’investigation, police, pompiers, secouristes se mobilisent immédiatement pour intervenir sur leur territoire, ils sont soutenus par de nombreux autres intervenants extérieurs.

En Floride existe la Florida Division of Emergency Management-FDEM, l’agence en charge de l’élaboration, de la préparation et de l’exécution du Programme de Réponse à tout désastre, leur réparation et les conséquences matérielles et financières de leur impact.

L’agence FDEM supervise les entités intergouvernementales de Floride, les équipes d’intervention ou State Emergency Response Team-SERT, les volontaires civils CERT dans chaque ville.

De 2019 à 2021, FDEM a financé 6,2 milliards en soutien après catastrophe et réponse Covid-19.

En juillet 2021 après le passage de l’ouragan Elsa, FDEM a répondu à plus de 90 demandes d’intervention, coordonné le déploiement de 150 camions d’eau et nourriture, 24 générateurs d’électricité et 24 pompes à eau dans les différents comtés submergés. Elle gérait les mises à jour météorologiques pour toutes les organisations de secours opérant à la Tour Champlain, et distribuait aux secouristes 450 paires de bottes, 27.000 paires de chaussettes et 360 paires de gants renforcés pour la démolition.

L’autre principal intervenant, avec un budget de 28,7 milliards de dollars et 11.000 salaries, est la Federal Emergency Management Agency/FEMA (Agence Fédérale de Gestion des Urgences).

FEMA a charge de coordonner la réponse à toute catastrophe survenant sur le sol américain après demande par déclaration d’urgence d’un Gouverneur.

FEMA peut fournir immédiatement des experts spécialisés dans de nombreux domaines, des fonds pour la reconstruction d’infrastructures et participer activement sur le terrain à tout effort de soutien au secours.

Lors de l’éboulement de la Tour Champlain, le Directeur de FEMA était sur place afin de traiter de la coordination et organisation des secours avec équipements et main d’œuvre spécialisée en renfort des équipes locales.

En une semaine, FEMA et FDEM ont distribué 20,5 millions de dollars pour l’effort de secours du désastre de la Tour Champlain.

Lors de ce désastre, avec l’arrivée de la tempête Elsa, ces deux agences étaient appuyées par une agence scientifique d’information particulièrement importante en Floride durant la saison des ouragans, le National Oceanic and Atmospheric Administration/NOAA avec le National Hurricane Center- NOAA NHC (Centre de Surveillance des Ouragans) installé à Miami qui prédit et suit les ouragans dans leur formation et leur intensité.

NOAA NHC, avec plus de 12.000 salariés, dispose de technologie très sophistiquée pour étudier la Terre, le mouvement climatique des océans et de l’espace, et assurer la protection environnementale des espèces marines.

La mission de NOAA est une meilleure compréhension de notre monde, la protection de ses ressources naturelles et de l’environnement, au-delà des frontières américaines, par surveillance de la météorologie et du climat en collaborant avec des partenaires autour du globe.

NOAA est certainement une des clés de réussite pour prévoir et éviter les prochains cataclysmes et catastrophes naturelles liées au changement environnemental qui semblent menacer nos sociétés contemporaines.

www.noaa.gov

www.nhc.noaa.gov

Veronika Pozmentier

