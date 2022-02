39e Festival du Film de Miami : 4 films français récents, 1 canadien et 1 suisse sont au programme

Plus de 120 longs ou courts métrages, documentaires et événements : l’édition 2022 du festival international du film de Miami s’annonce passionnante, comme d’habitude concoctée par notre ami (canadien) Jaie Laplante, directeur du festival ! Cette année le festival sera « hybride » c’est à dire un mix de projections dans les cinémas et sur internet.

Dates : Du 4 au 13 mars 2022

Programme complet sur : www.miamifilmfestival.com

Le film d’ouverture sera « El buen patrón » avec Javier Bardem dans le rôle de ce « bon patron » qui doit affronter une série de problèmes dans son entreprise.

A noter la projection du film “A Raisin in the Sun » (1961) en hommage au comédien récemment disparu Sidney Poitier (né à Miami en 1927).

Six films francophones au Miami Film Festival :

Rendez-vous sur le site du festival si vous voulez voir les horaires de diffusion en ligne de ces films. Ci-dessous voici la liste des six long-métrages francophones.

Anaïs in Love

(Les Amours d’Anaïs)

Charline Bourgeois-Tacquet sera présente et répondra aux questions après la projection.

Un film de Charline Bourgeois-Tacquet (France – 2021) avec Anais Demoustier, Valeria Bruni-Tedeschi, Denis Briscoe.

Anaïs, la trentaine, est étudiante en thèse et vit à 100 à l’heure entre son ex-petit ami, un homme d’âge mûr et marié qu’elle a rencontré lors d’une soirée, ses problèmes domestiques et la recherche de petits boulots. Des événements inattendus vont l’obliger à reconsidérer sa façon de concevoir sa vie.

– Lundi 7 mars à 18h45 au cinéma Spot 16.

Drunken Birds

(Les oiseaux ivres)

Un film d’Ivan Grbovic (Canada – 2021) avec Jorge Antonio Guerrero, Hélène Florent, Claude Legault, Marine Johnson.

La quête de Willy pour retrouver Marlena, son amour perdu, le mène du Mexique au Canada, où il se fait engager comme travailleur saisonnier à la ferme Bécotte, près de Montréal.

– Jeudi 10 mars à 18h45 à SPOT 11

– Samedi 12 mars à 14h15 à SPOT 12

Everything Went Fine

(Tout s’est bien passé)

Un film de François Ozon (France – 2021) avec Sophie Marceau, André Dussolier, Hanna Schygulla, Charlotte Rampling.

Emmanuelle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, se rend à l’hôpital où se trouve son père André, qui vient de faire un AVC. Fantasque, aimant passionnément la vie, curieux de tout mais diminué, il demande à sa fille de l’aider à mourir.

– Dimanche 13 mars à 16h15 au SPOT 12.

Petite Maman

Un film de Céline Sciamma (France – 2021) avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse, Margot Abascal.

Nelly, huit ans, vient de perdre sa grand-mère bien-aimée. Ses parents nettoient la maison de cette dernière. Nelly explore la maison et les bois environnants où sa mère, Marion, avait l’habitude de jouer et où elle a construit la cabane dans l’arbre dont Nelly a tant entendu parler. Un jour, sa mère part soudainement. C’est alors que Nelly rencontre une fille de son âge dans les bois, en train de construire une cabane dans l’arbre. Elle s’appelle Marion.

– Dimanche 6 mars à 14h30 au SPOT 12

Soul of a Beast

Le directeur, Lorenz Merz, assistera à la projection puis répondra aux questions.

Un film de Lorenz Merz (Suisse 2021) avec Pablo Caprez, Ella Rumpf, Tonatiuh Radzi.

Dans un délire estival, Gabriel, un père adolescent, tombe amoureux de l’énigmatique Corey, la petite amie de son meilleur ami Joel. Profondément blessé par leurs intentions trompeuses, Joel révèle la vérité sur le passé enchevêtré de Gabriel, il n’y a pas qu’un enfant.

Le samedi 12 mars à 16h au SPOT 16

You Resemble Me

(Tu me ressembles)

La réalisatrice Dina Amer répondra aux questions après la projection.

Un film de Dina Amer (2021 – France, Egypte, USA) avec Orenza Grimaudo, Ilonna Grimaudo, Mouna Soualem.

« Un film sur less traumatismes culturels et intergénérationnels au travers l‘histoire de deux sœurs vivant en banlieue parisienne.

Après leur séparation, l’aînée, Hasna, se bat pour trouver son identité, ce qui l’amène à faire un choix extrême qui va choquer tout le monde — au nom de l’appartenance et de la résistance. »

Samedi 12 mars à 16h au Spot 16.

