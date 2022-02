Les photos du salon de l’immobilier Desjardins Bank en Floride

Desjardins Bank est habitué aux beaux événements en Floride, comme par exemple son tournoi de golf ou bien ce salon de l’immobilier qui a cette année remplacé les « journées portes ouvertes » du passé. Ça se déroulait au Colony West Golf Club de Tamarac (Broward) et Desjardins proposait ainsi aux francophones de Floride un panel de conférenciers parfait pour leur donner de bons conseils dans leurs domaines respectifs. L’Amérique a beaucoup de points communs avec le Canada ou la France en matière d’immobilier, mais aussi un grand nombre de particularités, et mieux on les connaît, plus on est bien préparé pour réaliser des transactions efficaces. Ce genre de journées est toujours très utile !

Après le mot de bienvenue de Louis Rhéaume (président de Desjardins Bank, Marie-Andrée Villeneuve a précisé comment Desjardins Bank pouvait accompagner les transactions immobilières en Floride (mais c’est aussi valable ailleurs aux USA). Des conférenciers bien connus en Floride ont ensuite pris la parole pour donner de précieux conseils, chacun dans leur domaine : Christine Marchand-Manze dans celui des transactions (elle est agent de titre en Floride), Johanne Marcoux dans celui de la comptabilité, et Martin Rivard pour les assurances habitation.

Martin Rivard (assurances) entre Joseph Paquet et Mario Paquet de SCL Bouchard (surveillance des domiciles). Marie-Andrée Villeneuve, de Desjardins Bank. Michel Seguin (magazine Carrefour Floride), Christine Marchand-Manze (agent de titre) et Diane Ledoux. Daniel Waton (assurances) et Diane Ledoux.

