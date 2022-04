Un Français de Floride condamné à 13 ans de prison pour viols lors de séances de « magnétisme »

Début février 2022, un résident français d’Orlando a été condamné en son absence à 13 ans de prison ferme par la Cour d’Assises de l’Hérault pour « viols » et agressions sexuelles. Il n’aurait pas pu faire le déplacement pour raisons médicales. Un mandat d’arrêt international a été délivré.

Six femmes ont témoigné avoir subi des agressions. France Bleu Hérault a recueilli et partagé cette semaine le témoignage de Bérénice, une Montpelliéraine âgée de 33 ans qui « a été victime de viol en décembre 2014. A l’époque, elle se rend dans le domaine viticole de Gilbert Gréaux, celui-ci loue des chambres d’hôtes. Il lui propose une séance de magnétisme. C’est lors de cette séance de magnétisme qu’il viole Bérénice. » La radio précise que l’enquête a duré deux ans et que 1416 personnes ont été entendues. Pour l’avocat de la défense, au contraire « il n’y a pas de témoins, pas d’expertise médicale approfondie sur les victimes. »

Tous les détails de cette affaire sont ici relatés par France Bleu Hérault : www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-homme-condamne-a-13-ans-de-prison-ferme-pour-viols-lors-de-seances-de-magnetisme-dans-l-herault-1644002390

PUBLICITE :