Considérations sur la Retraite et la Sécurité Sociale (la chronique Droits aux USA de David S. Willig)

Un sujet qui suscite beaucoup d’intérêt parmi les lecteurs du Courrier des Amériques c’est la question des successions. Entre la vie active et la succession reste – fort heureusement – la retraite qui est supposée une période d’indolence idyllique en compagnie de ses petits-enfants.

Avant d’y arriver, on essaie de faire le nécessaire pour assurer une fortune ou des revenus adéquats afin de pouvoir vivre tranquillement cette péruide. Certes, il y a des personnes qui choisissent au moins de maintenir un peu de leur vie active pour des raisons économiques, mais aussi pour rester actif et éviter une éventuelle atrophie physique et mentale qui pourrait accompagner la retraite.

Parfois, on peut compter sur une pension ou bien des allocations de la sécurité sociale afin d’aider les fins du mois.

Pourtant, des gens qui ont émigré afin de commencer une autre phase de leur vie ont les mêmes questions et soucis, mais peut-être un petit avantage.

C’est généralement peu connu, mais les contributions à la sécurité sociale dans un autre pays ne sont pas forcément perdues.

Il existe aux Etats-Unis des accords bilatéraux qui assurent une sorte de continuité du crédit pour les contributions à la sécurité sociale. Souvent, les bénéfices de la sécurité sociale dépendent ou sont mesurés par le nombre de mois d’activité rémunérée.

Ces accords, dits de « totalisation » permettent au contribuable de rejoindre les mois crédités aux USA avec un autre pays afin de satisfaire un seuil des mois ou des montants afin de totaliser les critères d’éligibilité.

Le premier accord de totalisation fut passé entre les USA et l’Italie en 1978. Actuellement, il existe un tel accord avec des pays francophones tels que la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et le Canada. Il y a d’autres pays qui ont des accords de totalisation avec les Etats-Unis, très variés culturellement et économiquement comme le Brésil, le Japon, la Pologne et l’Australie.

