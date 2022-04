Les nouvelles séries et saisons originales de Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV+ , aux Etats-Unis en Mai 2022

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de Mai 2022 aux Etats-Unis.

APPLE TV+

Le 6 mai :

The Big Conn

Une série documentaire en quatre parties qui raconte l’histoire vraie de l’avocat plus grand que nature, Eric C. Conn, qui a fraudé le gouvernement de plus d’un demi-milliard de dollars dans la plus grande affaire de fraude à la sécurité sociale de l’histoire.

Le 13 mai :

The Essex Serpent

Cette adaptation d’un roman de Sarah Perry se déroule en 1893. Cora Seaborne, récemment veuve, déménage dans l’Essex, où une créature mythique qui parcourait autrefois les marais est de retour.

Le 20 mai :

Now & Then

Un thriller en huit épisodes qui se déroule à Miami et est tourné à la fois en anglais et en espagnol. Six meilleurs amis de l’université font la fête quand l’un d’eux meurt. Vingt ans plus tard, les cinq autres sont réunis à contrecœur par une menace qui met en danger leurs mondes respectifs apparemment parfaits.

DISNEY+

Le 20 mai :

Chip ‘n Dale: Rescue Rangers

Chip et Dale vivent parmi les créatures animées et les humains dans le Los Angeles d’aujourd’hui, mais leur vie est bien différente car ça des décennies que leur série télévisée à succès a été annulée, et Chip a succombé à une vie de domestique de banlieue en tant que vendeur d’assurances.

Le 25 mai :

Star Wars: Obi-Wan Kenobi – Episode 1 & 2

Ewan McGregor reprend le rôle d’Obi-Wan alors qu’il surveille l’enfance de Luke Skywalker sur Tatooine. Mais il va se retrouver embarqué pour une nouvelle aventure. La série en six épisodes sera dévoilée jusqu’au 22 juin.

AMAZON PRIME ORIGINALS

Le 6 mai :

The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith (saison 1)

Les docu-séries Amazon Original et la réalisatrice Nathalie Bibeau plongent profondément dans l’opération d’infiltration élaborée et controversée qui a été conçue pour enquêter sur un suspect dans le meurtre de Beverly Lynn Smith, 22 ans, mais n’a fini que soulevant plus de questions et une recherche de justice qui s’étend sur des décennies. Beverly Lynn Smith vivait dans une ferme rustique de la communauté industrielle d’Oshawa, en Ontario, avec son mari et son bébé de 10 mois. Le 9 décembre 1974, elle a été assassinée dans la cuisine de sa maison.

Le 6 mai :

The Wi lds (saison 2)

La survie est en jeu pour un groupe d’adolescentes bloquées sur une île déserte, après la découverte explosive que ce qui leur arrive est une « expérience sociale » élaborée. L’intensité dramatique va augmenter dans la saison 2 !

Le 13 mai :

The Kids in the Hall (saison 1)

Retour de la troupe canadienne emblématique (créée en 1989) Dave Foley, Bruce McCulloch, Kevin McDonald, Mark McKinney et Scott Thompson – avec une nouvelle saison de leur série de sketches révolutionnaires !

Le 20 mai :

Night Sky

« Night Sky » suit Irene et Franklin York, un couple qui, il y a des années, a découvert une chambre enterrée dans leur jardin qui débouche inexplicablement sur une planète étrange et déserte. Ils ont soigneusement gardé leur secret depuis cette découverte, mais lorsqu’un jeune homme énigmatique entre dans leur vie, l’existence tranquille des York est rapidement bouleversée – et la chambre mystérieuse qu’ils pensaient si bien connaître s’avère être bien plus que ce qu’ils auraient jamais pu imaginer.

NETFLIX ORIGINALS

Le 5 mai :

The Pentaverate (film)

Mike Myers revient aux racines de son personnage avec cette toute nouvelle série d’ont l’intrigue suit principalement un journaliste canadien impliqué dans un profond complot.

Le 5 mai :

Clark (série limitée)

Nouvelle série suédoise sur un braqueur de banque notoire, Clark Olofsson, qui est largement associé à l’expression « Le syndrome de Stockholm » en devenant apprécié de la population.

Le 6 mai :

The Sound of Magic (saison 1)

Serait-ce le prochain Squid Game de Netflix ? Il en a le potentiel. Cette nouvelle série fantastique coréenne a jusqu’à présent des promotions alléchantes et est l’une des émissions les plus uniques que vous verrez tout au long du mois de mai. « Un drame touchant sur Yoon Ah-yi, une fille qui a dû grandir trop vite, et Rieul, un mystérieux magicien qui – bien qu’adulte – veut rester enfant. »

Le 6 mai :

The Takedown (film)

Omar Sy est devenu une star international avec « Lupin ». Il revient dans un film d’action de Louis Leterrier. Aux côtés de Laurent Lafitte ils incarnent deux politiciens aux styles très différents qui doivent traverser la France lors d’une enquête.

Le 6 mai :

Along for the Ride (film)

Initialement prévu pour avril, Along for the Ride est un film romantique pour adolescents qui met en vedette Emma Pasarow, Andie MacDowell, Dermot Mulroney et Kate Bosworth. Il est basé sur le livre de Sarah Dessen et parle de deux adolescents profitant de l’été avant de partir à l’université.

Le 6 mai :

Welcome to Eden (saison 1)

Série de science-fiction espagnole qui suit un groupe d’utilisateurs actifs des médias sociaux qui sont invités sur une île secrète pour tester une toute nouvelle boisson lors d’une soirée exclusive. Mais il s’avère que le paradis n’est peut-être pas tout ce qu’il est censé être.

Le 11 mai :

42 Days of Darkness (saison 1)

Il s’agit d’une thriller en espagnol montrant la lutte d’une femme pour retrouver l’endroit où se trouve sa sœur disparue. Celle-ci devra lutter contre la négligence des institutions, les préjugés de la solitude et le harcèlement des médias.

Le 11 mai :

Operation Mincemeat (film)

Ce film britannique qui cherche à raconter les événements réels de l’opération Mincemeat verra Colin Firth en tête d’affiche du casting aux côtés de Matthew Macfadyen. Il relate l’opération qui a conduit à l’invasion alliée de la Sicile en 1943.

Le 13 mai :

Senior Year (film)

Rebel Wilson est la tête d’affiche de ce nouveau film comique. « Après qu’une pom-pom girl est tombée dans le coma durant 20 ans après une chute d’une pyramide, elle se réveille en tant que femme de 37 ans, prête à retourner au lycée, à retrouver son statut et à réclamer la couronne de la reine du bal qui lui a échappé. »

Le 13 mai :

The Lincoln Lawyer (saison 1)

Voici une nouvelle adaptation de The Lincoln Lawyer, cette fois en série, qui suit ainsi un avocat exploitant son cabinet uniquement à partir de son emblématique voiture Lincoln.

Le 16 mai :

Vampire in the Garden (saison 1)

L’histoire raconte la rencontre fatidique d’un humain et de la reine vampire qui pourrait changer le monde.

Le 19 mai :

The Boss Baby: Back in the Crib (saison 1)

Suite au succès de Family Business, Netflix nous ramène dans le monde de The Boss Baby !

Le 26 mai :

My Little Pony: Make Your Mark

Une mission spéciale qui précède l’arrivée d’une nouvelle série My Little Pony pour septembre.

Le 27 mai :

Stranger Things (saison 4 – volume 1)

Après près de trois ans d’attente, nous retournons enfin à Hawkins (entre autres destinations) pour une quatrième saison surdimensionnée de Stranger Things. Le premier lot d’épisodes arrivera le 27 mai et les épisodes restants arriveront ensuite le 1er juillet.

En mai :

Ghost in the Shell: SAC_2045 (saison 2)

Les fans n’ont pas semblé vraiment apprécier la saison 1. Mais en voici tout de même une seconde !

