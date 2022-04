Les livres et le site d’Isabelle Guglielmi pour bien s’intégrer aux USA

Isabelle Guglielmi, est une pharmacienne française résidant à Kansas City, certifiée en aromathérapie aux USA où elle habite depuis 2008, et elle est aussi conférencière et auteur. Elle regroupe sur son site internet www.ameriksante.com des conseils dans le domaine de la nutrition et celui de la santé. On peut y trouver ses trois livres de conseils :

– Comprendre le système de santé aux Etats-Unis. Et c’est sans doute l’aspect le plus difficile quand un étranger arrive aux USA : le livre et le site apporte tous les conseils les plus précieux dans ce domaine !

– Bien manger aux Etats-Unis. Qui décrypte les étiquettes, les labels, leur composition, le tout agrémenté de conseils diététiques, qui vous permettront de vous y retrouver dans les supermarchés etc…

– Guide Santé et Voyages aux Etats-Unis. En effet, la dernière chose que les touristes pensent ici, c’est d’apprendre les subtilités d’un système de santé différent. Mais des animaux sauvages aux insectes en passant par les plantes vénéneuses, sans parler du décalage horaire, ou des troubles intestinaux… il y a bien des choses à savoir !

www.ameriksante.com

