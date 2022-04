Décès de Marie-Yvonne Vigneault, « Yvonne Courage », la fondatrice de Destination Soleil

C’est une personnalité de Floride qui vient de nous quitter : Marie-Yvonne Vigneault, également connue ici sous son nom de mariage, Yvonne Courage, est décédée dans la nuit du 28 au 29 avril à l’age de 68 ans. Yvonne Courage… beaucoup croyaient d’ailleurs qu’il s’agissait d’un pseudonyme… et un pseudo qui aurait été évident pour une femme avec un tel caractère, et qui a su faire face durant sa vie à un grand nombre d’épreuves, dont douze ans avec des cancers qu’elle avait toujours réussi à vaillamment repousser. Malheureusement Yvonne avait contracté la Covid et avait été volontairement endormie par les médecins il y a une dizaine de jours. Elle était ensuite tombée dans le coma, et n’a pas pu être réanimée. Ses amis la pensaient plus forte que la maladie, mais, ainsi, Yvonne nous a quitté.

Originaire du Québec, Yvonne avait habité plusieurs années en Guadeloupe, l’île de son mari, puis en 1992 la famille s’était installée en Floride. En 1999 elle a débuté le site internet Destination Soleil. Jusqu’à très peu de temps encore, et durant toutes ces décennies on voyait Yvonne Courage partout avec son appareil photo, immortalisant la vie des communautés francophones du sud Floride. Elle organisait aussi régulièrement des fêtes dans les restaurants français et canadiens de la région de Hollywood et Sunny Isles où elle faisait son possible pour populariser les chanteurs francophones.

Photos du Courrier de Floride durant les années précédentes :

Yvonne Courage de Destination Soleil et Ginette MeunierTournoi de Golf Natbank / Richard Marchand, au profit d’Opération Enfant Soleil. Yvonne Courage (Destination Soleil) Me Pittman avec Arnaud Ferlin Amour de Miami) Soirée d’ouverture des French Weeks ! Yvonne Courage Destination Soleil Planète Québec/Floride en compagnie du plus Breton des Québécois : Dominique Bohec (vice président des viennoiseries La Petite Bretonne www.petitebretonne.com )

Lors de ses derniers échanges téléphoniques avec ses amis, elle les laissait penser qu’elle survivrait à tout cela, donnant des signes d’espoirs, et encourageant ses proches « à vivre chaque moment comme si c’était le dernier« .

Yvonne était la maman de quatre enfants, dont Dave Courage, blessé lors de l’attentat de 2012 au Metropolis de Montréal.

Nos sincères condoléances à son mari, Dénys Courage, et à toute sa famille. Repose en paix Yvonne.

