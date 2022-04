Miami : Une Nuit des Idées sur le thème de la nature

La 7e « Nuit des idées » se déroule en fait durant tout le 1er semestre 2022, sur le thème « (Re)construire ensemble », choisi « pour explorer la résilience et la reconstruction des sociétés confrontées à des défis singuliers, les solidarités et les coopérations entre les individus, les groupes et les États, la mobilisation des sociétés civiles et les enjeux de construction et de fabrication et de nos objets. »

Dans ce cadre, un événement « Where are We going » est organisé le jeudi 19 mai de 18h à 22h. « Jumelée à une programmation diversifiée de projections de films, la Nuit abordera la botanique comme moyen de résistance à l’exploitation de la nature et au déracinement culturel.” Parmi les intervenants : praticien de la médecine traditionnelle caribéenne et membre du projet Tramil Laurent Jean-Pierre, Christopher Baraloto, directeur associé de l’Institute of Environment de la Florida International University et Casey Zap, co-fondateur du Center for Subtropical Affairs.

C’est organisé par ces partenaires : FilmGate Miami, Letra Urbana, Books and Books, Center for Subtropical Affairs, Tramil, Alliance Française Miami Metro et celle de Porto Rico, et Villa Albertine.

www.nightofideas.org/miami/schedule/

PUBLICITE :