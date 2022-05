Ephéméride américaine de Mai 2022 : ça s’est passé dans l’histoire des Etats-Unis

Comme chaque mois, voici quelques anniversaires spécialement marquants de l’histoire américaine.

– 10 mai 1877. Il y a 145 ans, le président Rutheford B. Hayes faisait installer le téléphone à la Maison Blanche. Croyez-le ou pas, ce n’était pas du tout considéré comme une nécessité, mais Hayes était très favorable aux nouvelles technologies. Ce n’était tellement pas indispensable qu’il faudra attendre 50 ans de plus pour que le président Hoover installe le téléphone dans le Bureau Ovale.

Cette première ligne téléphonique à la Maison-Blanche répondait au numéro de téléphone « 1 ». Il faut dire que, lors de son installation, cette ligne n’était connectée qu’avec un seul autre endroit : le Département du Trésor.

– Le 12 mai 1932. Charles Lindbergh, « L’aigle solitaire », est l’un des premiers héros américain. Il fut le premier pilote à relier, sans escale et en solitaire, New York à Paris entre le 20 et le 21 mai 1927. Quand son bébé âgé de 20 mois est kidnappé à son domicile du New Jersey, c’est une immense émotion nationale. Deux mois plus tard, il y a 90 ans, le 12 mai, le corps du bébé fut retrouvé sans vie. Bruno Hauptmann fut ensuite condamné et exécuté pour ce crime qu’il a toujours nié. La « loi Lindbergh » fut également voté, reconnaissant l’enlèvement comme un crime fédéral.

– Le 27 mai 1937, c’est le jour de la naissance, il y a 85 ans, d’un des plus célèbres symboles des Etats-Unis et de la Californie : le Golden Gate Bridge de San Francisco. Il mesure 2737 mètres, et ses plans furent établis dès 1921, mais il y eut des oppositions en raison de son coût exorbitant. La crise de 1929 empêcha son financement immédiat. Les travaux débutèrent finalement le 5 janvier 1933.

– 6 mai 1937. Le ballon dirigeable LZ 129 Hindenburg, 246 mètres de long, effectue une liaison transatlantique depuis 14 mois. Il y a 85 ans, alors que le cet engin conçu par la marque allemande Zeppelin vient de franchir l’Atlantique et descend vers sa destination finale, à Lakehurst dans le New-Jersey, un incendie éclate à la poupe du dirigeable. L’aéronef perd son stabilisateur horizontal et s’écrase au sol en 34 secondes. Le brasier est nourri par le carburant diesel des moteurs. Il y avait 97 personnes à bord et l’accident fait 35 morts, dont 21 membres d’équipage, 1 membre du personnel au sol et 13 passagers. Le crash ayant été filmé et photographié, les images sont terrifiantes pour l’époque. Il n’y aura plus de vols commerciaux transatlantiques suite à cet accident.

Incendie du Hindenburg / Photo d’Arthur Cofod Jr. – Domaine public Incendie du Hindenburg / Photo de Sam Here Domaine public Incendie du Hindeburg / Domaine public

– Le 4 mai 1942. C’est le début de la toute première bataille uniquement aéronavale de l’histoire, que se sont livrés durant quatre jours les Etats-Unis et l’Empire du Japon, par avions interposés. Il y a 80 ans, les Japonais décident d’envahir des îles du Pacifique Sud afin d’isoler l’Australie. Mais les services d’espionnage américain ont eu vent de ce plan, et avaient porté une flotte dans la région.

Sur le papier, les Japonais ont gagné cette bataille. Mais, dans la réalité, leur expansion est stoppée pour la première fois de la guerre.

Pertes américaines : 4 navires hors service dont deux porte-avions (un coulé), 69 avions détruits et 656 morts.

Pertes japonaises : 10 navires hors service dont un porte-avions léger coulé et un autre gravement endommagé, 92 avions détruits et un bilan de 966 morts.

