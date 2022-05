Franck Bondrille est candidat ASFE pour les élections législatives aux USA/Canada

Ce n’est pas un mystère – il l’avait déjà annoncé sur sa page Facebook jeudi dernier – mais maintenant c’est officiel : Franck Bondrille est candidat aux élections législatives sur la 1ère circonscription des Français de l’étranger (USA + Canada). Originaire d’Ajaccio (Corse) et résident de Plantation, à côté de Fort Lauderdale (région de Miami en Floride), il est le père de deux filles, cela fait 22 ans qu’il réside aux Etats-Unis où il travaille dans plusieurs domaines : réceptif touristique, production musicale, mais aussi l’organisation de spectacles : quand les chanteurs ou humoristes français (et Belges, comme Stromae) souhaitent passer à Miami, dans 99% des cas c’est Franck qui est à la manœuvre.

Il avait déjà débuté une candidature lors des législatives de 2012. « Je n’étais pas encore tout à fait prêt, mais cette fois-ci je ne reviendrai pas en arrière après 8 ans de mandats », commente Franck. Il est vrai qu’il a été élu Conseiller des Français de l’Etranger (pour la Floride) en 2014, et qu’il a même largement remporté le scrutin suivant en 2021. Il est président du conseil consulaire depuis lors. Quand l’ASFE (1) présente un candidat à des élections, généralement ce n’est pas pour faire de la figuration, et l’organisation développée par Franck en Floride laisse présager de ce que sera sa campagne sur le continent nord-américain : efficace. On peut déjà constater qu’il a participé à des réunions dans d’autres villes, et que ça travaille beaucoup autour de lui, donc on confirme : sa candidature est bien réelle. D’ailleurs, il y a un espace aux Etats-Unis. Du point de vue idéologique, Franck est plutôt classé centre-droite. Il était adhérent de LR jusqu’en 2017. Certes, le candidat LREM va être difficile à déloger, mais les autres partis du centre et de la droite ont réalisés de très mauvais scores à la Présidentielle aux USA/Canada (2). Ce qui laisse de la place pour une candidature indépendante, si le candidat arrive à faire passer sa popularité du stade « Floride » au stade « Amérique-du-Nord ».

Les candidatures ASFE se font de toute façon plus sur des aspects techniques pour les Français de l’étranger, comme celle dévoilée dans le courriel envoyé par le candidat : « Si nous avons les mêmes droits et obligations que les autres Français, il n’en demeure pas moins que nous sommes confrontés à des situations particulières. A cet égard nous ne sommes pas toujours bien entendus, ni même soutenus. » Et le candidat de décocher une flèche à l’encontre du député sortant (qu’on a très peu vu ici durant son mandat, comparé au précédent député (y compris avant l’arrivée de la Covid) : « Pourtant, nous méritons de vrais représentants de terrain qui défendent nos besoins sans relâche à l’Assemblée nationale, se battent pour nos intérêts en tant que Français expatriés en Amérique du Nord, tout en allant sans cesse à la rencontre des Français de notre circonscription. Le travail d’un parlementaire à l’Assemblée ne doit jamais se couper des réalités de ceux qui l’ont élu. »

Contacts :

asfe.ameriquedunord@gmail.com

+1 (954) 673-2469

www.facebook.com/franck.bondrille.7

– 1 – ASFE = Alliance solidaire des Français de l’Etranger, parti créer par Jean-Pierre Bansard qui s’adresse spécifiquement aux Français de l’Etranger.

– 2 – En métropole aussi ils ont fait de mauvais scores, la différence aux USA et Canada c’est que même le FN s’est pris une veste.

