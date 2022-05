Les sorties cinéma du mois de juin 2022 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA !

Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en juin 2022.

Vous pouvez retrouver tous nos derniers articles sur le ciné/TV aux Etats-Unis en cliquant ici.

Le 3 juin :

Watcher

Une jeune femme emménage dans un nouvel appartement avec son fiancé, mais elle a le sentiment d’être traquée par un observateur invisible dans un immeuble adjacent.

Un film de Chloe Okuno avec Maika Monroe, Karl Glusman, Burn Gorman, Tudor Petrut.

Le 10 juin :

Jurassic world dominion

Quatre ans après la destruction d’Isla Nublar, les dinosaures vivent et chassent aux côtés des humains dans le monde entier. Cet équilibre fragile façonnera l’avenir et déterminera, une fois pour toutes, si les êtres humains doivent rester les prédateurs suprêmes d’une planète qu’ils partagent désormais avec les créatures les plus redoutables de l’histoire.

Un film de Colin Trevorrow avec Dichen Lachman, Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Sam Neill.

Le 17 juin :

Lightyear

L’histoire de Buzz l’Éclair et de ses aventures vers l’infini et au-delà.

Un film de Angus MacLane avec Chris Evans, Keke Palmer, Dale Soules, Taika Waititi.

Le 17 juin :

Brian and Charles

Après un hiver particulièrement rigoureux, Brian sombre dans une profonde dépression. Complètement isolé et n’ayant personne à qui parler, Brian fait ce que toute personne saine d’esprit ferait face à une situation aussi mélancolique. Il construit un robot.

Un film de Jim Archer avec David Earl, Chris Hayward, Louise Brealey, Jamie Michie.

Le 24 juin :

Elvis

Un regard sur la vie de la légendaire star du rock and roll, Elvis Presley.

Un film de Baz Luhrmann avec Tom Hanks, Austin Butler, Olivia DeJonge, Dacre Montgomery.

Le 24 juin :

The black phone

Après avoir été enlevé par un tueur d’enfants et enfermé dans un sous-sol insonorisé, un garçon de 13 ans commence à recevoir des appels sur un téléphone déconnecté des précédentes victimes du tueur.

Un film de Scott Derrickson avec Ethan Hawke, Jeremy Davies, James Ransone, Madeleine McGraw.

