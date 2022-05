Les Festivals à Miami et en Floride en juin 2022

Tous les amateurs de festivals de cinéma, de musique, de dance, de parade LGBT, de tatouages, de pirates, de gastronomie pourront assouvir leurs envies au mois de juin… car il y a des évènements pour eux en Floride !

Les autres catégories de spectacles (concerts, cinéma) sont dans notre rubrique agenda.

– Juin 2022 dans les Keys : Fishing Tournament. De nombreux concours de pêche tout au long du mois de juin. www.media.fla-keys.com

– Le 1er juin à St Petersburg : St Pete Pride. 20e anniversaire de l’évènement. www.stpetepride.org

– Du 1er au 5 juin à Key West : Key West Pride. Évènement LGBTQ. www.gaykeywestfl.com/pride/

– Du 2 au 5 juin à Orlando : One Magical Weekend. Évènement LGBTQ. www.onemagicalweekend.com

– Du 2 au 5 juin à Orlando : Orange Blossom Dance Festival. Festival de danse. www.orangeblossomdance.net

– Du 2 au 5 juin à Panama City Beach : Gulf Coast Jam. Festival de musique. www.gulfcoastjam.com

– Du 2 au 6 juin à Orlando : Girls in Wonderland. Évènement LGBTQ. www.girlsinwonderland.com

– Les 3 et 4 juin à Orlando : FunkFest Orlando. Festival de musique. www.funkfesttour.com

– Du 3 au 5 juin à Fort Myers : Watermelon festival. www.facebook.com

– Du 3 au 5 juin à Captiva : Captiva Pride Weekend. Évènement musical LGBTQ. www.visitfortmyers.com

– Le 4 juin à Wellborn : Wellborn Blueberry Festival. Festival de la myrtille. www.visitsuwannee.com

– Le 4 juin à Naples : Naples Pride Fest. Évènement LGBTQ. www.naplespride.org

– Le 4 juin à Kissimmee : PrideFest Kissimmee. Évènement LGBTQ. www.happeningnext.com

– Les 4 et 5 juin à St Augustine : Fool Paradise. Festival de musique funk. www.foolsparadisefl.com

– Du 4 juin au 9 juillet à Miami : City Theatre Summer Shorts Festival. Cette année le City Théâtre célèbre les 25 ans de son festival américain de « pièces courtes » ! www.citytheatre.com

– Du 5 au 26 juin à Sarasota : Sarasota Music Festival. Festival de musique classique. www.sarasotaorchestra.org/festival

– Du 9 au 12 juin à Vero Beach : Vero Beach Wine & Film Festival. www.vbwff.com

– Du 9 au 12 juin à Fort Lauderdale : The Hukilau. Festival autour de la Polynésie. www.thehukilau.com

– Du 10 au 12 juin à Cocoa Beach : Cocoa Beach Pirate Fest. Art, expositions, gastronomie sur le thème des pirates. www.cocoabeachpiratefest.com

– Du 10 au 12 juin à Wynwood : Wynwood pride. Évènement LGBTQ. www.wynwoodpride.com

– Du 10 au 12 juin à St Petersburg : Ink Mania Expo. Salon pour les amateurs de tatouages. www.inkmaniaexpo.com

– Du 15 au 19 juin à Miami Beach : American Black Film Festival (ABFF). www.abff.com/miami/

– Du 15 au 19 juin à Stock Island : I love Stock Island Festival. Une expérience pour s’immerger dans la communauté, la culture et l’art local. www.filovestockisland.org

– Du 16 au 20 juin à South Beach : Black Hollywood South Beach Weekend. Évènements et musique. www.eventbrite.com

– Le 18 juin à Wilton Manors, : Stonewall Pride Parade and Street Festival. Évènement LGBTQ. www.wiltonmanorsstonewall.com/

– Le 18 juin à Key West : The Key West Open Water Swims. Course de natation en eau libre. www.swimaroundkeywest.org

– Du 23 au 26 juin à Key West : Mango Fest Key West. Festival de la manque avec vendeurs, cocktails, concours de cuisine, etc. www.mangofestkeywest.com

– Les 25 juin à Redland : Summer Fruit Festival. Expositions, dégustations, ventes de fruits exotiques. www.redlandfruitandspice.com

– Le 29 juin à Wynwood : Best of Miami Party. Célébration du « meilleur de Miami » organisé par le journal New Times. www.newtimesbestofmiami.com

– Du 30 juin au 2 juillet à St Petersbourg : Suncoast Ladies’ Classic. Tournoi annuel de pêche en haute mer destinée aux femmes. www.visitstpeteclearwater.com

– Du 30 juin au 4 juillet à Key West : Key Lime Festival. Le fameux festival de la tarte au citron vert. www.keylimefestival.com

