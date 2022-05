Voici les photos du gala 2022 de la FACC Miami !

Le dernier gala de la FACC-Miami (chambre de commerce franco-américaine) avait eu lieu avant la Covid-19 : une éternité ! Et c’est donc le genre d’événements que la communauté française de Miami apprécie de retrouver, d’une part pour sa convivialité, mais aussi pour son utilité ! En effet, le gala fait partie des événements qui permet de financer la chambre, notamment grace à sa fameuse vente aux enchères (qui doit beaucoup aux talents d’animateur du président Christophe Poilleux) ! Cette édition 2022 se déroulait dans le cadre époustouflant du Rusty Pelican, sur l’île de Virginia Key, face à la skyline de Miami.

On notera aussi la belle participation des entreprises : la communauté a plus que jamais une belle vivacité, il faut le souligner !

Aux manettes de ce gala 2022, il y avait une nouvelle directrice, Annabelle Ballot, arrivée il y a tout juste une semaine, et déjà plongée dans le grand bain. Les « vipies » de la FACC, Bertille Hocquet et Marie-Ange Joarlette semblaient avoir aussi beaucoup travaillé pour l’occasion !

Côté personnalités, le consul général Vincent Floreani était présent (mais en fait, depuis son arrivée il est absolument partout !), tout comme les conseillers consulaires Franck Bondrille, Aline Martin O’Brien et Laure Pallez qui était venue de Washington passer quelques jours.

Il y avait aussi le « boss » des Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF) aux Etats-Unis, Paul Bensabat, et des responsables d’associations comme Roger Pardo (pdt FIPA) et Patricia Marmousez (VP Miami Accueil), Christian Guérin (FM), une table de l’UFE et on en oublie des dizaines (y compris sur les photos) : mea maxima culpa (mais les photos de Loïc Ercolessi vont arriver, et elles seront mieux que les nôtres !).

Lou Batkoun M. et Mme Florian Dauny Francky L'Américain, Franck Bondrille et Cyril Darmouni Sébastien Corbelli et David Roger Pardo Aline Martin O'Brien et Marie-Ange Joarlette Vincent Floreani Laurence Pons, Paul Bensabat et Roger Pardo Franck Bondrille (conseiller consulaire) et Lou Batkoun Francky (L'Américain) et Claudia Laurence Pons et Gwendal Gauthier Christophe Poilleux La table de Serge J. Massat Aline Martin O'Brien Glenn Cooper Jean-Louis Lacaille et Suzanne Stoll Cédric Sébastien Sage et sa fiancée Ghislain Nos et Laurence Brossard Franck Bondrille (conseiller consulaire) Aaron et Raquel Afriat Florian Dauny et Laure Pallez Charlotte Jimenez, Suzanne Stoll et Serge J. Massat Glenn Copper, Aline Martin O'Brien et Annabelle Ballot Sara et Chris Guérin Lou Batkoun Message perso : revenez nous bientôt Michèle et Jason !!!!!!!!! Gwendal Gauthier (directeur du journal Le Courrier) et Franck Bondrille (conseiller consulaire) Jade Fiducial était venu en force, ici autour d'Olivier Sureau !

