Les nouvelles séries et saisons originales de Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV+ , aux Etats-Unis en Juin 2022

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de Juin 2022 aux Etats-Unis.

APPLE TV+

Le 3 juin :

Physical (saison 2)

La deuxième saison de cette comédie dramatique (un peu sous-estimée) et mettant en vedette Rose Byrne dans le rôle d’une douce femme au foyer qui se découvre grâce à l’aérobic !

Le 10 juin :

For All Mankind (saison 3)

Troisième saison de cette uchronie emblématique d’AppleTV, et dans laquelle les Etats-Unis et l’Union Soviétique sont en compétition dans la conquête de la Lune.

DISNEY+

Le 3 juin :

Hollywood Stargirl

Il s’agit d’une suite au film Stargirl de la même réalisatrice, sorti en 2020. Il suit cette fois le voyage de Stargirl (Grace VanderWaal) hors de Mica, en Arizona, et dans un monde plus vaste de musique, de rêves et de possibilités qu’est Los Angeles.

Le 24 juin :

Trevor The Musical

Une version filmée de la production scénique off-Broadway, qui suit un charmant adolescent de 13 ans dans un voyage turbulent de découverte de soi. Après un incident embarrassant à l’école, Trevor doit trouver le courage de tracer sa propre voie.

AMAZON PRIME ORIGINALS

Le 3 juin :

The Boys (saison 3)

Lorsque les super-héros abusent de leurs super-pouvoirs au lieu de les utiliser pour faire le bien, les Boys se lancent dans une quête héroïque pour révéler la vérité sur The Seven et Vought, le conglomérat qui couvre leurs sales secrets.

Le 10 juin :

Fairfax (saison 2)

La deuxième saison de la populaire série animée Fairfax, dans laquelle quatre meilleurs amis du collège sont dans une quête sans fin d’influence sur Fairfax Avenue à L.A.

Le 17 juin :

The Lake (saison 1)

Première série canadienne scénarisée par Amazon Original, The Lake suit Justin, un homme qui tente de renouer avec la fille qu’il a abandonnée pour adoption, mais découvre que le chalet familial a été donné à sa belle-sœur « parfaite ».

Le 17 juin :

The Summer I Turned Pretty (saison 1)

Jenny Han adapte sa propre série pour Amazon après avoir déjà rencontré le succès avec Netflix. Ca devrait être un succès sur le marché des adolescents.

NETFLIX ORIGINALS

Le 2 juin :

Borgen – Power & Glory

Birgitte Nyborg revient pour un nouveau rôle au sein du gouvernement danois et elle doit faire face à des problèmes internes et externes, notamment une lutte de pouvoir dans l’Arctique.

Le 3 juin :

Interceptor (film)

Matthew Reilly co-écrit et réalise ce film d’action qui raconte l’histoire d’un capitaine de l’armée qui doit utiliser sa vaste expérience pour arrêter une catastrophe mondiale lorsqu’une attaque menace la station d’interception de missiles à distance dont elle a le commandement.

Le 8 juin :

Hustle (film)

Queen Latifah et Adam Sandler sont à l’affiche de cette nouvelle comédie sportive : « Après avoir découvert un joueur unique dans une vie avec un passé mouvementé à l’étranger, un malchanceux dépisteur de basket-ball prend sur lui d’amener ce phénomène aux États-Unis sans l’approbation de son équipe.

Le 10 juin :

Peaky Blinders (saison 6)

Ce sera la dernière saison (avant un film !) pour Peaky Blinders, une série qui a démarré aussi violente qu’excellente, avec un casting aussi saisissant que le sont les yeux bleus de Cillian Murphy. Ca s’est un peu essoufflé, toutefois, en cours de route, alors on espère que la « der » saura nous plaire !

Le 14 juin :

Halftime

Jennifer Lopez a au moins trois films à venir dans un avenir proche sur Netflix. Ce nouveau documentaire se concentrera sur la carrière et la vie de la star.

Le 15 juin :

God’s Favorite Idiot (saison 1)

Melissa McCarthy et Ben Falcone sont les têtes d’affiche de cette nouvelle série comique tournée en Australie : « Un employé de support technique de niveau intermédiaire, Clark Thompson, trouve l’amour avec sa collègue Amily Luck exactement au même moment où il devient le messager (involontaire) de Dieu. De plus, il y a aussi du patin à roulettes, un lac de feu et une apocalypse imminente. »

Le 15 juin :

Iron Chef: Quest for an Iron Legend

Huit nouveaux épisodes d’Iron Chef.

Le 15 juin :

The Wrath of God / La Ira de Dios

Ce thriller argentin en langue espagnole est basé sur le roman « La mort lente de Luciana B » de Guillermo Martínez.

Le 16 juin :

Sing, Dance, Act: Kabuki featuring Toma Ikuta

Un documentaire japonais !

Le 16 juin :

Civil: Ben Crump

Documentaire sur la vie de l’avocat américain des droits civiques, Ben Crump.

Le 17 juin :

Spiderhead (film)

Chris Hemsworth en tête d’affiche de sa deuxième grande franchise d’action pour Netflix avec « Spiderhead ». Le film, réalisé par Joseph Kosinski, parle d’un pénitencier ultramoderne dirigé par un médecin qui expérimente sur ses sujets des drogues psychotropes.

Le 18 juin :

Spriggan (saison 1)

Nouvel anime basé sur le manga du même nom et se déroulant dans un futur dystopique suite à l’effondrement d’une grande civilisation. Nous suivons ici les agents de l’ARCAM qui sont là pour empêcher quiconque de mettre la main sur les reliques de cette ancienne civilisation.

Le 22 juin :

Love & Gelato

Cette nouvelle comédie romantique se déroulant en Italie est une adaptation du roman de Jenna Evans Welch, et elle parle d’une diplômée du secondaire américaine qui s’envole à contrecœur pour Rome afin d’y réaliser le dernier souhait de sa mère.

Le 22 juin :

The Umbrella Academy (saison 3)

L’une des plus célèbres séries de superhéros de Netflix, avec un opus qui promet d’être très bon !

Le 24 juin :

Man Vs. Bee (saison 1)

Difficile de départir le comédien Rowan Atkinson de son personnage « Mr Bean ». Cette série comprend neuf épisodes de dix minutes lors desquels il est en guerre contre… une abeille.

Le 30 juin :

Bastard!! -Heavy Metal, Dark Fantasy-

Une toute nouvelle série animée basée sur le manga qui s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde. Les 13 premiers épisodes sortiront le 30 juin et d’autres épisodes sortiront avant la fin de 2022.

