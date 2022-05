Rencontre des Auteurs Francophones éditera un livre-recueil hommage au Petit Prince

Appel aux auteurs ! Saviez-vous que le chef d’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry a été écrit à New York, dans la campagne de Long Island ? C’est aux États-Unis – et en anglais – qu’il a d’abord été publié en 1943, alors que le manuscrit original est conservé à la Morgan Library de Manhattan depuis la fin des années 1960…

Ce conte philosophique est le livre le plus traduit dans le monde et sera célébré le 22 novembre prochain à New York, lors du Festival des Auteurs Francophones en Amérique, au National Arts Club.

Vous avez jusqu’au 15 juin pour adresser votre hommage : Nouvelle, poème, texte inspirant… À vous de choisir le format dans lequel vous désirez vous exprimer. Ce livre sera remis aux officiels et VIP tout au long de l’année puis diffusé mondialement.

Adressez votre texte (ou renseignez-vous- auprès de : sandrine@rencontredesauteursfrancophones.com

Plus de renseignements ici :

www.rencontredesauteursfrancophones.com/so/1eO1SjV92

