William Faulkner : L’écrivain contemporain américain du XXe siècle 

Cet homme élégant, tiré à quatre épingles, fumeur de pipe, taciturne et invétéré, buveur de whisky, n’est autre que William Faulkner. On aurait pu dire de lui que c’était un gentleman farmer du Mississippi né dans cet Etat le 25 septembre 1897 à New Albany très exactement, et mort le 6 juillet 1962 à Byhalia à l’âge de 64 ans : une courte vie littéraire en réalité mais intense et fructueuse, qui lui aura permis d’obtenir le Prix Nobel de littérature en 1949 alors qu’il était à peine connu ; une première place lui est acquise dans le roman américain du XXe siècle et l’une des toutes premières dans le roman contemporain.

UN ATAVISME FAMILIAL ?

Il est né de Murry Cuthbert Falkner et Maud Butler, et issu d’une famille d’hommes d’affaires et d’hommes de loi, mais pas seulement : son arrière-grand-père William Clark Falkner (1825-1889), soldat, avocat, homme politique, était déjà écrivain ! d’une vie secrète on ne sait pas grand-chose de son enfance et de son adolescence.

C’est peut-être pour éviter la confusion que William Cuthbert Falkner, transforme son nom, juste pour différencier en William Faulkner, un U suffira à faire une différence entre l’arrière-grand-père et l’arrière-petit-fils.

Il est surtout connu pour ses romans et ses nouvelles, mais poètes à ses heures aussi. Il a également écrit des ouvrages de littérature d’enfance et de jeunesse, et a travaillé occasionnellement en qualité de scénariste pour le cinéma. Mais le cinéma le lui rendra bien encore plusieurs décennies après.

SA TERRE DE PREDILECTION :

La plupart de ses récits se situent dans son Etat natal au sud du Mississippi. Il est enraciné, mais au-delà de cette appartenance, il est considéré comme l’un des plus grands écrivains américains de tous les temps, un auteur majeur qui a influencé les générations suivantes grâce à sa direction novatrice.

SES ŒUVRES MONDIALEMENT CONNUES :

Pour ses romans les plus marquants : Le Bruit et la Fureur (1929, Tandis que j’agonise (1930), Sanctuaire (1931) Lumière d’août (1932) et Absalon, Absalon ! (1936) ses chefs d’œuvres sont considérés en tant que littérature universelle.

Le seul fait véritablement majeur pour Faulkner c’est son exil et farouche durant près d’un quart de siècle dans sa terre natale. Il n’a jamais cherché de dépaysement, son inspiration venait de ses voyages intérieurs. Il aura été en permanence dans l’exploration humaine.

Avec vingt romans, une centaine de nouvelles, des poèmes, des essais, des discours, des conférences, des lettres ouvertes, des entretiens, et une correspondance abondante, on pourrait penser qu’en fait son œuvre ne constitue qu’un grand monologue, mais elle est aussi l’expression d’une grande philosophie qui se rapproche de sa propre vie. Du reste, il disait de lui même qu’il n’était « qu’un fermier qui racontait des histoires » mais il n’en était rien, une sorte de pirouette pour se « débarrasser » de tous malentendus à qui ne comprendrait pas son œuvre. On l’avait même surnommé « écrivain maudit » car toute vérité saute au visage de celui qui se sent concerné.

HOLLYWOOD NE L’OUBLIE PAS :

Notre XXIe siècle ne l’a pas oublié, en 2014, James Franco a adapté Le Bruit et la Fureur avec un nouveau titre The Sound and the Fury. Preuve que son œuvre ne vieillit pas sur le fond, soixante ans après sa disparition.

Pour les amateurs de belles lettres, nous conseillons les œuvres romanesques de la Pléiade parues chez Gallimard avec : avant-propos, chronologie, notices notes et variantes, bibliographie par Michel Gresset.

SES DISTINCTIONS :

– Prix Pulitzer

– Prix Nobel de littérature

– National Book Award (à titre posthume)

Isaline Rémy

PUBLICITE :