Les bistrots « Kush » de Miami servent de merveilleux burgers

Voici une chaîne locale de petits « bistrots Miamiens » qui commence à faire parler d’elle, car ces Kush sont sympathiques et intimistes, même si Matt Kuscher, le fondateur, essaime ses restaurants dans les différents quartiers, ils restent à la fois différentes, mais avec comme points communs la qualité de la cuisine et des ingrédients. Ils sont notamment considérés « best burger » par différents classements, et ce n’est pas du tout usurpé.

Kush est présent à Wynwood, Coconut Grove et Hialeah, mais la chaîne propose aussi LoKal à Coconut Grove, Cafe Kush sur Biscayne vers Miami Shores, plus différents concepts, dont certains dive bars comme Tobacco Road (Brickell) ou Don’s Five Star Dive Bar sur Biscayne.

Revenons aux « Kush » : outre les burgers, les sandwichs (dont le cubain) sont tous succulents ; les personnes en mal de sensations peuvent sauter sur les tacos au gator. Les desserts sont faits maison, dont la Key Lime Pie ou le Sunday au brownie. L’autre particularité c’est la sélection de bières locales. N’hésitez pas à demander conseil aux serveurs.

Point particulier : au Kush de Wynwood quand vous allez aux toilettes vous êtes observés – pile face à vous – par un Mister Bean grandeur nature. L’expérience est déconcertante.

www.kushhospitality.com

