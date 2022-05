Miami : Bernard Markowicz a déménagé sa galerie à Little Haïti

C’est un signe des temps, le Design District offre des loyers de moins en moins abordables, surtout quand on a besoin de place pour exposer des artistes. Markowicz Fine Arts est donc toujours en Californie et à Dallas, mais il a fermé sa galerie publique du Design District. On peut désormais le retrouver juste en face du Little Haiti Cultural Center, uniquement sur rendez-vous pour le moment. « On verra à l’avenir si on rouvre au public ! ».

En attendant, c’est dommage car les artistes qu’il propose sont de tout premier intérêt, des sculptures de Richard Orlinski aux baigneuses de Carole A. Feuerman, en passant par Kai ou Idan Zareski : chaque année à Art Miami (début décembre) Bernard Markowicz est l’un des galeriste qui fait le plus sensation, et qui bat en tout cas les records de selfies (l’an dernier c’était en particulier vrai pour les baigneuses de Feuerman).

Mais, ainsi, les galeries d’art ont donné de la valeur au Design District comme à Wynwood, et doivent les unes après les autres quitter le quartier. On regrettera que la Ville de Miami n’ait pas conservé un espace pour elles dans ces endroits, mais c’est ainsi : elles sont moins concentrées, mais toujours bien présentes à Miami !

Vous pouvez bien sûr aussi retrouver ses artistes sur le site internet www.markowiczfineart.com

Markowicz Fine Arts :

241 NE 59th Terr, Miami, FL

Tél: +1 786-615-8158

Quelques photos prises dans le nouvel espace de Markowicz Fine Arts

Qui est encore en cours d’aménagements :

Au nouvel espace de Markowicz Fine Arts à Miami

