Naomi’s Garden : un délicieux restaurant caribéen à Miami

Yaron et Shula Yemini se sont d’abord lancés avec un food truck à la fin des années 1970, puis en 1998 ils ont ouvert ce restaurant. Naomi’s Garden est entre Little Haiti et Liberty City, donc si vous n’êtes pas haïtien il y a peu de chances que soyez arrivié ici par hasard. Ceci dit, c’est juste à côté de l’I95, donc si vous aimez la cuisine des Caraïbes…. désormais vous allez savoir ce dont il s’agit. Mais, quand vous êtes devant le restaurant, ce n’est pas non plus une évidence : la cuisine dispose d’une fenêtre sur la rue où vous pouvez commander à emporter. A quelques mètres, il y a une porte rouge derrière laquelle les habitués savent que se cache le restaurant dans un jardin tropical : le dépaysement est complet (et assez contrasté avec un quartier qui n’est pas le plus riche de Miami). Il y a aussi une scène où se produisent régulièrement des groupes.

Côté cuisine, si certains de vos proches n’aiment pas trop les épices, demandez au personnel de vous conseiller : la plupart des employés parle français. Vous trouverez sur le menu les classiques des Caraïbes comme le jerk chicken, le vivaneau frit où encore le ragoût de chèvre, le tout dans des épices qui vous feront décoller à la verticale. Encore une fois, faites vous conseiller, prenez des plantains pour adoucir et/ou un jus de fruits de la passion !

Le soir il peut y avoir des moustiques dans le quartier !

C’est simple, efficace, bon marché, dépaysant… et si vous aimez la cuisine des Caraïbes… vous serez servi !

Naomi’s Garden Restaurant & Lounge

(305) 456-4715

650 NW 71st Street, Miami

