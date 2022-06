Le Design District de Miami a achevé sa transformation hyper-luxe… et c’est impressionnant !

Ah, le Design District ! Le mois dernier nous avons traité des changements dans le quartier voisin de Wynwood, perdant peu à peu ses galeries d’art autrefois abritées dans de vieux entrepôts, et progressivement remplacées par des cafés chics au pied de tours d’immeubles de style…

Au Design District il y a moins de surprises…. Mais quand il y en a, elles sont toujours bonnes !

Précision : La totalité des photos de cette page ont été prises par nos soins pour la réalisation de cet article !

Quand Craig Robins s’est associé avec LVMH et autres pour développer le Design District, petit à petit les vieux bâtiments ont laissé la place à des créations plus « luxe » entre les 39e et 41e rues de la Magic City. Il y a quelques années encore, on pouvait trouver des enseignes d’hyper-luxe, abritées dans des vieux buildings. Ca, c’est une phase complètement terminée ! Aujourd’hui ces trois rues de Miami et leurs transversales forment une unité hyper-chic, du niveau dees avenues Montaigne / George V à Paris, avec en plus un côté ludique apporté par des œuvres artistiques présentes un peu partout. La différence avec Paris, c’est qu’ici il n’y a pas d’habitations : c’est tout pour le commerce et le plaisir.

Le quartier plaît avant tout aux consommateurs de vêtements et accessoires de luxe, mais c’est aussi un petit labyrinthe intéressant pour les touristes, et une véritable place forte pour l’image de marque de Miami. De facto, c’est aujourd’hui la plus importante concentration de boutiques grand-luxe de toute la Floride. Les gastronomes peuvent aussi y trouver de bonnes adresses (on aime bien l’ambiance à Michael’s Genuine, par exemple).

Il faut s’attendre dans les années qui viennent à des développements dans le prolongement de ces trois rues.

Vous pouvez cliquez sur les photos pour lire les légendes :

Délicieuse ambiance au restaurant Michael’s Genuine Quand tu n’as pas le bras assez long pour faire des selfies… tu ramènes une amie ! Miami est le cœur de l’Amérique latine, non ? Devant la boutique Fendi Entre art urbain et terrain de jeu pour enfants le long du Paseo Point au Design District Au café, face à Fendi Emmènes-moi à l’opéra ! Palm Court est un haut lieu photogénique ! Au café, face à Fendi Paseo Point au Design District de Miami Au nord du Paseo Point du Design District Palm Court au Design District les marques de luxe au Design District Design District de Miami

L’art aujourd’hui au Design District

Il y a quelques galeries d’art dans le « DD ». Si vous aimez les arts assez pop, alors vous apprécierez les galeries Black Tower, Bartoux, Opera et Rosen. Si vous aimez l’art contemporain comme on le définissait au XXe siècle (un peu inaccessible) alors vous opterez pour David Castillo, Locust Project, mais aussi et surtout l’Institut d’Art Contemporain (ICA) et – juste à côté – la grande De La Cruz Collection. Tout est gratuit : les musées comme les galeries.

Pour les novices :

Garez vous sur le toit du Museum Garage, admirez la vue et son architecture. Du 7e étage il y a un toboggan rose pour descendre au 6e : ça ne sert à rien mais c’est pas grave. Les musées d’art contemporain sont en face du parking. Arpentez les 39e, 40e et 41e rues ; et si vous n’entrez pas dans les boutiques, galeries et restaus, alors vous en aurez pour deux heures de visite (et seulement 40 minutes si vous ne vous arrêtez nulle part). Ne manquez pas de prendre en perpendiculaire le Paseo Point entre Palm Court au sud (avec sa bulle extravagante) et jusqu’à l’extrémité nord de ce passage (le plus chic de Miami) qui est 150 mètres plus haut (il y a des culs de sacs des deux côtés, vous ne pouvez pas vous tromper !).

Vous pouvez cliquez sur les photos pour lire les légendes de ce pêle-mêle :

Vitrines dans le Design District de Miami Logo du Design District de Miami Boutique Chanel dans le Design District de Miami Boutique au Design District de Miami Vitrines dans le Design District de Miami Chez Chanel dans le Design District de Miami Building dans le Design District de Miami Devant Louboutin au Design District de Miami Boutique Berluti au Design District de Miami A la boutique Thom Browne du Design District de Miami Paseo Point dans le Design District de Miami Enseigne Louboutin au Design District de Miami Vitrines dans le Design District de Miami Boutique Prada dans le Design District de Miami Palm Court dans le Design District de Miami Boutique Tory Burch au Design District de Miami Passage dans le Design District de Miami

Quoi de neuf depuis 3 ans dans le Design District ?

Voici un petit récapitulatif de ces derniers mois :

AU NIVEAU ARCHITECTURE

Notons la création du building de Tesla, également en face du Museum Garage.

AU NIVEAU ARTISTIQUE

Opera Gallery

Cette version miamienne de l’enseigne créée par Gilles Dyan a ouvert fin 2018 au Design District. Vous pouvez entre autres y voir les belles sculptures de Manolo Valdès.

151 NE 41st St Suite 131, Miami, FL 33137

www.operagallery.com

Opera Gallery du Design District à Miami Opera Gallery du Design District à Miami Opera Gallery du Design District à Miami Opera Gallery du Design District à Miami

Galerie Bartoux

De même, une galerie très international et très « pop » : elle a toujours le succès du public, par exemple l’an dernier à l’expo Context (durant l’art week de Miami), tout le monde se prenait en selfie avec les sacs à main de luxe gélifiés par Fred Allard, ou les magnifiques toiles de Roberta Corni et Gabriel Moreno, sans parler des sculptures évidées de Bruno Catalano. Et ça parle beaucoup français dans la galerie !

127 NE 40th St, Miami, FL 33137

www.galeries-bartoux.com/galeries/miami/

Galerie Bartoux du Design District à Miami Galerie Bartoux du Design District à Miami Galerie Bartoux du Design District à Miami Galerie Bartoux du Design District à Miami Galerie Bartoux du Design District à Miami Galerie Bartoux du Design District à Miami Galerie Bartoux du Design District à Miami Galerie Bartoux du Design District à Miami Galerie Bartoux du Design District à Miami Galerie Bartoux du Design District à Miami

Black Tower Gallery

Elle a ouvert en octobre 2021 au Design DIstrict, de manière discrète, et peut-être un peu trop, car ces « créateurs de créateurs » ont sur place des artistes très intéressants, comme Justine, Alexandra Diez ou Abhay Seghal.

71 NE 40th St, Miami, FL 33137

www.blacktowergallery.com

Black Tower Gallery au Design District de Miami Black Tower Gallery au Design District de Miami Black Tower Gallery au Design District de Miami Black Tower Gallery au Design District de Miami

LES NOUVEAUX RESTAURANTS

Mia Market

C’est deuxième niveau du Palm Court, là où il y a les jolies balançoires (un incontournable des selfies). Ca a changé pour la troisième fois de nom fin 2020, et c’est un food hall où vous trouvez une dizaine de chefs cuisinant devant vous des cuisines un peu « ethniques » : japonais, italien, grec etc… avec un bar au milieu et un café dans le fond.

Ca permet à chacun de choisir ce qu’il veut et de venir profiter de la terrasse !

140 NE 39th St STE 241, Miami

www.miamarket.com

Mia Market au Design District de Miami Ceviche au Mia Market au Design District de Miami Mia Market au Design District de Miami Mia Market au Design District de Miami Mia Market au Design District de Miami Design District / Miami

Dior Cafe

Bon alors là c’est un peu l’opposé du « food court », c’est plutôt très exclusif ! Si vous voulez y aller, on vous conseille de vous y rendre en premier afin de réserver à la porte de la boutique Dior, car il peut y avoir plusieurs heures d’attente (et il n’y a qu’une quarantaine de places). Une fois votre moment venu, vous serez accompagné à travers la boutique jusqu’à l’ascenceur qui vous emmènera jusqu’au toit où se trouve ce délicieux endroit ! Vous pourrez y prendre thé et pâtisseries dans un cadre élégant et couru par les amateurs de selfies ! Le fameux café glacé « Dior Café Miami » est à 25 balles (mais il y a le logo Dior dessiné en poudre) et à peu près tout est à l’avenant. Si vous n’avez pas trop de budget, bon d’abord vous ne le dites surtout à personne et vous commandez un coke à 8$ où un espresso pas glacé (surtout pas glacé !). Les managers sont des italiens super sympas et leurs pâtisseries sont délicieuses !

162 NE 39th St. Miami, FL 33137

www.miamidesigndistrict.net/listing/700/dior-popup-cafe/

Swan & Bar Bevy

Voici un très joli restaurant & Lounge ouvert à la fin de l’année 2018 par David Grutman, et le chanteur Pharrell Williams, avec un intérieur coquet et un jardin qui ne l’est pas moins. C’est à peu près ce qu’on attend d’un restaurant à Miami, avec DJ aux platines pour des soirées étincelantes ou des aprèmes reposantes. La carte propose une cuisine rustique raffinée et des assiettes communes dynamiques, offrant quelque chose pour tout le monde.

90 NE 39th St, Miami, FL 33137

www.swanbevy.com

Swan & Bar Bevy, le restaurant de Pharrell Williams au Design District de MIami Swan & Bar Bevy, le restaurant de Pharrell Williams au Design District de MIami Swan & Bar Bevy, le restaurant de Pharrell Williams au Design District de MIami Swan & Bar Bevy, le restaurant de Pharrell Williams au Design District de MIami Swan & Bar Bevy, le restaurant de Pharrell Williams au Design District de MIami

Cote Miami

La steakhouse coréenne de New-York (étoilée au Michelin) a ouvert un nouveau restaurant ici en février 2021, suscitant immédiatement l’intérêt des gastronomes (et des amateurs de grillades !).

3900 NE 2nd Avenue, Miami, FL 33137

www.cotemiami.com

LES NOUVELLES BOUTIQUES

Il y en a un peu partout – toutes les grandes marques sont désormais ici – mais on en cite deux qu’on aime bien et proches l’un de l’autre :

Louis Vuitton Men Store

A la date de son inauguration, en décembre dernier, c’était la seule boutique pour homme de Louis Vuitton avec celle de Tokyo, c’est dire si ça a une précieuse importance ! La boutique précédente est toujours au Design District, mais désormais il s’agit donc d’une boutique « femme ». Le Men Store dispose d’une imposante façade en aluminium blanc qui forme un diamant. Dans cet écrin la boutique Louis Vuitton est constituée de deux niveaux à la décoration incroyable, et changeant en fonction des collections. Vous y retrouverez les vêtements et chaussures pour hommes mais aussi, bien sûr, les incroyables valises, mâles et boites qui font la célébrité du maroquinier du Jura parti à pieds à l’âge de 16 ans à la conquête de Paris en 1837 !

3902 NE 1st Ave, SBS 102 – 33137 Miami

https://eu.louisvuitton.com/eng-e1/point-of-sale/usa/louis-vuitton-design-district-mens

Louis Vuitton Men Store du Design District à Miami Le déjà célèbre Louis Vuitton Men Store du Design District à miami Le baby-foot Louis Vuitton est seulement à 71000$ : si vous en prenez deux vous pourrez peut-être avoir une réduction !!

Alice + Olivia

La marque New-yorkaise de Stacey Bendet a bougé à cet endroit en mars 2018 : non seulement la déco est magnifique, mais le succès de ces collections féminines à la fois colorées, vintage et un peu sexy… ne se dément pas !

3922 NE 1st Ave, Miami, FL 33137

www.aliceandolivia.com

Magasin Alice + Olivia du Design District à Miami Magasin Alice + Olivia du Design District à Miami Magasin Alice + Olivia du Design District à Miami Magasin Alice + Olivia du Design District à Miami Magasin Alice + Olivia du Design District à Miami

PUBLICITE :