De La Cruz Collection : incontournable de l’art contemporain à Miami

Si vous visitez le Design District, et/ou que vous aimez l’art contemporain (dans sa définition du XXe siècle) alors vous pouvez visiter la De La Cruz Collection. C’est juste à côté de l’ICA (Institute of Contemporary Art), et ce n’est pas plus cher (c’est gratuit).

Quand on n’aime pas l’art contemporain (toujours dans son acception du XXe siècle), on se demande comment et pourquoi, aux Etats-Unis, des bâtiments gigantesques comme ceux-ci enrobent si peu de toiles. Pour le cas de la De La Cruz, le bâtiment est si grand que, finalement, il y a beaucoup d’œuvres exposées, sur trois niveaux. C’est d’autant plus étonnant qu’il ne s’agit pas d’une « non-profit » qui serait aidé par les collectivités, mais bien d’une collection privée. Après avoir commencé à collectionner à la fin des années 1980, c’est en 2009 que Rosa et Carlos de la Cruz décidèrent qu’ils n’avaient plus assez de place chez eux pour les œuvres (ou pour les visiteurs !) et décidèrent surtout de partager ce qu’ils avaient accumulé en créant ainsi un musée privé.

On peut y voir un grand nombre d’artistes différents, dont Isa Genzken, Christopher Wool, Felix Gonzalez-Torres, Mark Bradford, Peter Doig, Dan Colen, ou encore Nate Lowman.

Notre œuvre préférée ? There Is Always One Direction ! Il s’agit d’une pyramide de bonbons à la menthe dans laquelle on peut se servir !

De La Cruz Collection :

23 NE 41 Street. Miami, FL 33137

(305) 576-6112

www.delacruzcollection.org

