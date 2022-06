Les nouvelles séries et saisons originales de Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV+ , aux Etats-Unis durant l’été (juillet et août) 2022

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de l’été 2022 (juillet et août) aux Etats-Unis qui ont été portées à notre connaissance en début de mois de juin :

AMAZONE PRIME

Le 1er juillet :

The Terminal List (saison 1)

Basé sur le roman à succès de Jack Carr, The Terminal List suit James Reece (Chris Pratt) après que tout son peloton de Navy SEALs soit tombé dans une embuscade lors d’une mission secrète à enjeux élevés. Reece rentre chez lui dans sa famille avec des souvenirs contradictoires sur cet événement et des questions sur sa propre culpabilité.

Le 22 juillet :

Anything’s Possible

« Tout est possible » est une histoire de passage à l’âge adulte édifiante de la génération Z qui suit Kelsa, une lycéenne trans alors qu’elle navigue dans sa « senior year ».

DISNEY+

Le 4 juillet :

America The Beautiful (docu)

Cette série documentaire racontée par Michael B. Jordan raconte l’histoire de l’Amérique et de ses animaux étonnants.

Le 15 juillet :

Zombies 3 (film)

Zed et Addison commencent leur dernière année à Seabrook High dans leur ville qui est devenue un refuge pour les monstres et les humains qui leurs ressemblent. Zed s’attend à une bourse sportive qui fera de lui le premier zombie à fréquenter l’université, tandis qu’Addison se prépare pour la première promotion internationale de Seabrook. Puis soudain, des extraterrestres arrivent à Seabrook, provoquant bien autre chose qu’une compétition amicale.

APPLE TV+

Le 8 juillet :

Black Bird (première saison)

Un thriller psychologique en six épisodes adaptée de “In with the Devil: A Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption”

Le 22 juillet :

Trying (saison 3)

Huit épisodes avec Nikki et Jason se réveillant en tant que nouveaux parents de deux enfants qu’ils apprennent encore à connaître.

Le 29 juillet :

Amber Brown

Basé sur la série de livres à succès de Paula Danziger, « Amber Brown » est un regard brut sur une fille qui trouve sa voix à travers l’art et la musique à la suite du divorce de ses parents.

Le 5 août :

Luck

Un film d’animation sur Sam Greenfield, la personne la plus malchanceuse du monde. Se retrouvant soudain dans le Pays de la Chance elle doit s’unir aux créatures magiques qui s’y trouvent pour retrouver sa chance !

Le 19 août :

Surfside Girls

Une série pour enfants basée sur la série de bédés du même nom. Sam et Jade sont ravis de passer leur été à surfer sur les vagues et à attraper les rayons du soleil. Jusqu’à ce qu’ils rencontrent un fantôme. Les filles plongent la tête la première dans un mystère concernant un bateau pirate et un trésor maudit.

NETFLIX ORIGINALS

Le 1er juillet :

Stranger Things (saison 4 – volume 2)

La deuxième partie de la saison 4 arrive début juillet ; tous à Hawkins !!!

Le 6 juillet :

Hello, Goodbye, and Everything In Between (film)

Un couple sur le point de se séparer alors qu’ils se préparent à se rendre à l’université, ils retracent leur relation lors d’un dernier rendez-vous.

Le 6 juillet :

King of Stonks (saison 1)

Originaire d’Allemagne, cette nouvelle série de six épisodes suit le PDG fictif d’une entreprise prospère. Dans les coulisses, cependant, les choses étaient loin d’être roses, car l’entreprise s’enlise dans le blanchiment d’argent, la tromperie des investisseurs et même la pornographie sur Internet !

Le 8 juillet :

Dangerous Liaisons (film)

Il s’agit d’un film français de Rachel Suissa qui sort sous le titre de « Les liaisons dangereuses ». L’histoire : « Du haut de ses 17 ans, Célène est idéaliste, croit en l’amour absolu, et s’intéresse davantage à la lecture qu’aux réseaux sociaux. En quittant Paris pour Biarritz, elle s’apprête à vivre pour quelques temps loin de son fiancé, Pierre. Très vite, elle se confronte à la diabolique élite de son nouveau lycée sur laquelle règnent l’ex star du grand écran et reine d’Instagram Vanessa et le célèbre surfeur Tristan, aussi dangereux que séduisant. » C’est filmé à Biarritz et Célène est interprétée par Paola Locatelli.

Le 8 juillet :

Boo, Bitch (saison 1)

La série parle d’une lycéenne qui découvre qu’elle a une nouvelle voix… pour ensuite réaliser qu’elle est aussi… un fantôme (tant qu’à faire !).

Le 8 juillet :

The Sea Beast (film)

Une superbe aventure animée de pirates nous fera naviguer sur les sept mers et traquer le légendaire monstre marin.

Le 14 juillet :

Resident Evil (saison 1)

Constantin Film s’associe à Netflix pour une toute nouvelle version de la franchise de jeux vidéo Resident Evil. La série se déroule près de trois décennies après la découverte du virus T lâché par Umbrella Corporations.

Le 15 juillet :

Persuasion (film)

Ce drame d’époque romantique, adaptation du roman de Jane Austen, est très attendu, avec Dakota Johnson dans le rôle principal.

Le 20 juillet :

Virgin River (saison 4)

Les fans de Virgin River vont être heureux : la série est de retour et l’histoire de Mel et Jack va ce poursuivre dans cette pittoresque ville californienne.

Le 21 juillet :

Jurassic World Camp Cretaceous (saison 5)

Pas besoin d’expliquer l’histoire !

Le 22 juillet :

The Gray Man (film)

Un très ambitieux film d’action pour Netflix, avec Ryan Gosling.

Le 29 juillet :

Purple Hearts (film)

Drame romantique à propos d’une musicienne qui trouve le grand amour avec un soldat d’une manière inattendue.

Le 29 juillet :

Uncoupled

Il s’agit d’une comédie dans laquelle un homme voit sa vie bouleversée alors que son partenaire l’a quitté après 17 ans ensemble.

En juillet :

Kung Fu Panda: The Dragon Knight

« Au cours d’une tournée gastronomique bien méritée en Chine, le Kung Fu Panda préféré de tous est accusé à tort d’avoir abusé d’une arme magique. Pour laver son nom, Po fait équipe avec un chevalier anglais extrêmement convenable et impatient lors d’une quête épique. »

Le 12 août :

13: The Musical (film)

L’une des plus grandes comédies musicales produites par Netflix à ce jour, et basé sur la comédie musicale racontant l’histoire d’un jeune garçon qui quitte New-York pour une petite ville de l’Indiana.

Le 12 août :

Day Shift (film)

J.J. Perry réalise cette nouvelle comédie d’action fantastique mettant en vedette Jamie Foxx et Dave Franco : « Un père travailleur veut juste offrir une belle vie à sa fille à l’esprit vif, mais son travail banal de nettoyage de piscine dans la vallée de San Fernando est une façade pour sa véritable source de revenus, chassant et tuant des vampires dans le cadre de une Union internationale des chasseurs de vampires.

Le 26 août :

Me Time (film)

Pour terminer le mois d’août et l’été de films sur Netflix, Me Time mettra en vedette Mark Wahlberg et Kevin Hart. Le film est réalisé et écrit par John Hamburg et il parle d’un père qui part pour un week-end sauvage avec son vieux copain ; et c’est la première fois depuis des années qu’il s’éloigne de sa femme et de ses enfants. Gueule de bois en perspective.

