Miami : décès de l’avocat francophile Steven A. Edelstein

L’avocat d’immigration Steven Edelstein est décédé. Il aura œuvré durant plus de trente ans à l’amitié entre la France et les Etats-Unis, en étant actif aussi bien pour des causes politiques, économiques, culturelles, éducationnelles, consulaires ou encore des affaires militaires.

ll avait fondé et présidé la « Coral Gables international affairs foundation », il avait fait la promotion du jumelage entre Coral et Aix-en-Provence, et avait sountenu et aidé différentes associations comme (entre autres) : Miami Accueil, Les Conseillers du commerce extérieur de la France (Miami), la FACC-Miami, la France Florida Foundation for the Arts, la French American Society of Miami et l’Union des Français de l’Etranger dont il était vice-président. Passionné d’histoire militaire, Steven Edelstein s’était aussi beaucoup investi pour que les vétérans de la Seconde Guerre Mondiale puissent recevoir la Légion d’Honneur, notamment dans le sud de la Floride. Il était lui même Officier de la Légion d’Honneur, médaillé de l’Ordre National du Mérite, et il était tout simplement un pilier de la communauté franco-américaine de Miami.

Repose en paix Steven.

