Les concerts à Miami et en Floride durant le mois de juillet 2022

Les concerts de l’été avec au choix de la soul, de la country, du jazz-blues avec Steely Dan ou encore de la pop musique avec le fameux groupe des années 80, New Kids on the Block !

Vous trouverez ci-dessous tous les concerts de juillet classés par dates !

The Masked Singer National Tour

– 28 juin : Orlando

– 29 juin : Tampa

– 30 juin : Fort Lauderdale

– 01 juillet : Jacksonville

Pop Music / Soft Rock

New Kids on the Block

– 08 juillet : Jacksonville (Arena)

– 09 juillet : Sunrise (Arena)

– 10 juillet : Orlando

Pop Music / Soft Rock

Coheed and Cambria

– 12 juillet : Miami

– 13 juillet : Tampa

Progressive Rock

Brian Mcknight

– 14 juillet : Jacksonville

– 15 juillet : Orlando

Soul / R&B

Whiskey Myers

– 15 juillet : Cocoa

– 16 juillet : Pompano Beach

– 17 juillet : St Augustine

Country / Folk

The Dirty Heads

– 15 juillet : Boca Raton

– 16 juillet : Apopka

Alternative Rock / Indie

Big Time Rush

– 19 juillet : Jacksonville

– 21 juillet : Tampa

– 22 juillet : Miami

– 23 juillet : Orlando (Arena)

Pop Music / Soft Rock

Steely Dan

– 20 juillet : Jacksonville

– 22 et 23 juillet : St Petersburg

– 28 juillet : Hollywood

– 30 juillet : Fort Myers

– 01 et 02 août : Orlando

Jazz / Blues

Incubus

– 24 juillet : West Palm Beach

– 26 juillet : Jacksonville

Alternative Rock / Indie

Why Don’t We with The Aces

– 29 juillet : Jacksonville

– 30 juillet : West Palm Beach

– 31 juillet : Tampa

Pop Music / Soft Rock

PUBLICITE :