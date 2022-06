Roland Lescure (Ensemble) et Florence Roger (NUPES) au second tour de la Législative aux USA/Canada

Sur la première circonscription des Français de l’étranger (Etats-Unis et Canada), les deux qualifiés pour le second tour seront le député sortant Roland Lescure (Ensemble, LREM, majorité présidentielle) et Florence Roger (Union de la gauche NUPES, elle même militante à La France Insoumise).

Ces deux candidats finalistes sont (officiellement) domiciliés à Montréal. Le député sortant aura été victime d’une autre candidature s’annonçant également comme « Majorité présidentielle » qui pourrait lui avoir pris une dizaine de pourcents. Ce qui n’enlève rien au score de Florence Roger, qui est deuxième mais avec un score assez proche de celui du député. Derrière eux c’est Franck Bondrille (ASFE) qui est en quatrième position, puis d’autres partis comme L.R avec son candidat Patrick Caraco.

Il semblerait que le duel politique annoncé Macron-Mélanchon ait bien fonctionné et mobilisé les électeurs de ces deux candidats.

La circonscription peut très bien passer à gauche, ce qui fut déjà le cas en 2012 quand Corinne Narassiguin (Parti Socialiste) l’avait emporté. En 2013 c’est la droite qui l’avait gagnée lors d’une partielle, puis Roland Lescure pour le compte d’En Marche en 2017.

Ainsi, les Français d’Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada) ont voté de manière électronique, puis à l’urne avec 8 jours d’avance sur ceux de métropole. Les ressortissants de ces deux pays forment la « Première circonscription des Français établis hors de France ». Les résultats en métropole seront donc connus le 12 juin.

Pour le second tour les Français aux Etats-Unis et au Canada vont donc voter pour départager ces deux candidats, par internet du 10 au 15 juin, ou bien à l’urne le 18 juin. En France le résultat final de toutes les élections législatives sera officialisé le dimanche 19 juin.

Résultats du 1er tour (5 juin 2022) :

Source : Ministère des affaires étrangères

12 candidats.

35,88% – 1er – Roland LESCURE (Paris, Montréal – LREM / Renaissance)

Grosse baisse de forme pour le député sortant Roland Lescure. En comparaison, il avait réalisé 57,5% au premier tour de 2017. Entre temps, il a été vivement critiqué notamment sur les « motifs impérieux », c’est à dire la politique du gouvernement pour bloquer les frontières, y compris pour les Français de l’étranger, durant la crise de la covid, mais aussi sur son temps de présence aux USA et Canada durant les cinq ans de son premier mandat. Il faut dire que Roland Lescure n’est pas que député : il est le président de la commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale et il fut porte-parole du candidat Macron lors de la dernière Présidentielle.

Réaction du candidat : « Je souhaite d’abord remercier les 18236 votants qui ont glissé leur bulletin sur ma candidature au premier tour. La participation est supérieure à celle d’il y a 5 ans notamment grâce au vote par internet.

Bravo aux 12 autres candidats pour leur campagne et leur investissement. Je serai opposé à Florence Roger de la France Insoumise. Nous allons pouvoir débattre et confronter nos projets qui correspondent à deux visions très différentes de la France, de la place de la France et de l’Europe dans le monde. Deux visions très différentes de la place des Français de l’étranger, et de leur contribution à l’avenir de la France. Des visions également différentes des relations entre la France et les États Unis, entre la France et la Canada. »

18236 voix

33,43% – 2e – Florence ROGER (Montréal – NUPES / LFI, PS, PCF, EELV etc…)

Très bon score pour la candidate de l’union de la gauche, notamment au Canada. Militante à La France Insoumise (de Jean-Luc Mélanchon) elle n’aura toutefois pas de réserve de voix auprès des autres candidats, mais elle peut tout de même être (électoralement) dangereuse pour le député sortant si elle arrive à mobiliser plus que lui.

Réaction de la candidate : « Ce coude à coude très serré entre le candidat sortant et nous démontre l’envie collective de justice sociale et écologique, et le besoin pressant d’un renouveau de la classe politique. Rendez-vous au débat du second tour jeudi 9 et aux urnes dès le 10 en ligne. »

16993 voix

10,70% – 3e – Gérard MICHON (Californie)

Ce candidat avait écrit sur ses documents électoraux « Majorité présidentielle », alors que le candidat officiel d’Emmanuel Macron était Roland Lescure. Cette stratégie – de nature à faire un peu passer l’élection pour quelque chose qu’on voit d’habitude dans certains pays du tiers monde – semble avoir été efficace. Le député sortant de 2017, Frédéric Lefebvre (LR), avait lancé la mode, en mettant la photo de son opposant (de l’époque) Emmanuel Macron sur ses affiches, après s’être ramassé au premier tour. Il s’était aussi ramassé au second.

5439 voix

5,31% – 4e – Franck BONDRILLE (Floride – ASFE)

Franck Bondrille confirme son extrême popularité en Floride, là où il réside, mais le candidat de l’ASFE (Alliance Solidaire des Français de l’étranger) connaît aussi un début de popularité dans les autres états/provinces d’Amérique du Nord, après une campagne uniquement axée sur le service aux Français de l’étranger.

Réaction du candidat : « Je suis très content de mon résultat, mon objectif est atteint. Je pense avoir fait une belle campagne sur le terrain, et je vais me préparer pour les prochaines élections, dans cinq ans ou avant. J’espère que le futur député qui sera élu tiendra compte, finalement, des priorités des Français de l’étranger ».

2699 voix

5,15% – 5e – Alain OUELHADJ (Miami – Reconquête)

Le parti d’Eric Zemmour est en complète déconfiture aux Etats-Unis et au Canada.

2620 voix

4,68% – 6e – Patrick CARACO (Californie LR / Centre).

Malheureusement pour Les Républicains, le candidat en Amérique du Nord confirme le score assez bas de L.R lors de l’élection présidentielle. Certes, en métropole, des barons du parti vont être réélus. Mais il est difficile de ne pas entrevoir la fin du parti de droite français.

2381 voix

1,99% – 7e – Jennifer ADAM (RN, habite en France)

Le Rassemblement National a cette fois eu la mauvaise idée de parachuter une candidate résidant en Aquitaine (alors qu’ils avaient auparavant un candidat local). En Amérique du Nord on a bien vu le parachute arriver… mais pas la candidate qui aurait dû y être accrochée. Le président du RN, Jordan Bardella, est un garçon intelligent, il comprendra un jour que les Français des USA et du Canada ont besoin d’être re-pré-sen-tés… et il peut ainsi s’estimer heureux que sa candidate ait réalisé ce score.

Pour le moment, des trois grands partis qui dominent la politique française, le RN est le seul à ne pas exister électoralement en Amérique du Nord. Ca dénote aussi une forte incompréhension entre les Français d’ici et ceux de métropole.

1013 voix

0,98% – 8e – James REGIS

(Saint-Romuald, Québec / Les Patriotes (soutenu par Philippot et Dupont-Aignan))

Les Patriotes présentaient pour la première fois un candidat ici : il fait un mini score mais réel, sans avoir vraiment fait campagne, ce qui montre un (petit) intérêt pour ce mouvement souverainiste également très mobilisé contre les règles sanitaires contre la Covid.

498 voix

0,95% – 9e – Isabelle AMAGLIO-TERISSE

482 voix

0,51% – 10e – Emmanuel ITIER (Californie, Résistons (Jean Lassalle))

258 voix

0,34 – 11e – Yann REMINIAC (Parti Breton)

172 voix

0,07% – 12e – Laisely PARAT-EDOM

37 voix

A noter aussi l’élimination au premier tour aujourd’hui du parachuté Manuel Valls chez les Français d’Espagne.

RAPPEL DES SCORES DE 2017 :

Roland Lescure (La République en marche) : 57,53%

Frédéric Lefebvre (Les Républicains) : 14,53%

Clémentine Langlois (La France Insoumise) : 9,01%

Yan Chantrel (Parti Socialiste) : 8,44%

Jocelyn Le Boulicaut (Europe Ecologie Les Verts) : 2,90%

Damien Régnard (divers droite) : 2,32%

Denis Franceskin (Front National) : 2,02%

Christine Agathon-Burton (Union Populaire Républicaine) : 0,77%

David Lawson (indépendant) : 0,46%

Fanny Etter (Ma Voix) : 0,39%

Vincent Boileau-Autin (indépendant) : 0,39%

David Sanchez (Nouvelle Donne) : 0,39%

Laure Pascarel (Demain en commun) : 0,29%

Julie Morel (Front de Gauche) : 0,27%

Arnaud Dumas de Rauly (A nous la démocratie !) : 0,19%

Elise Desaulniers (Parti Animaliste) : 0,07%

Florent Fernandez (Parti Pirate) : 0,01%

Pourquoi nous publions les résultats avant la France :

Dans les pays occidentaux les médias ont l’interdiction de rétention d’information. En France, toutefois, le gouvernement leur interdit de publier des résultats avant 20h le jour de l’élection. Cette loi ne s’applique ni aux pays étrangers, ni aux médias étrangers, et c’est donc l’interdiction de rétention d’information qui s’applique ici : nous devons informer nos lecteurs quand nous avons une information importante.

