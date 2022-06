Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) durant l’été 2022 (Juillet et Août)

Un concert de Roger Waters à Miami ? Des drag queens à Fort Lauderdale ? Un concours de sosies d’Hemingway Key West ? Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ces mois de juillet et août 2022.

N’oubliez pas que vous trouverez par ailleurs sur ce site internet les sorties cinéma, les concerts et la liste des festivals !

De manière générale, tous les spectacles et idées de sorties sont dans notre section agenda.

Rappel : certains autres événements en cours ont été mentionnés dans nos précédentes éditions et ne le sont pas ici.

Voir aussi pour juillet nos articles sur ces événements majeurs :

– Où fêter Independance Day (4 juillet) en sud Floride

– La marche des tortues la nuit sur les plages de Floride

Chaque samedi :

The Underline Free Yoga

La Underline (voie sous le Metrorail de Miami) commence vraiment à transformer la ville ! Nouvel exemple : chaque samedi vous pouvez y faire gratuitement du yoga à 9h avec Anny Noratto pour diriger la classe.

The Underline Sound Stage

Intersection de SW 1st Ave et SW 8th Street, Miami, FL 33130

Il faut s’inscrire sur :

www.eventbrite.com/e/ in-person-yoga-with-the- underline-tickets-164188376855

www.theunderline.org/ events/in-person-yoga-with- the-underline-2/

Premier dimanche du mois :

Amplify Welness Market

La Ville de Pompano Beach propose ce « marché du bien-être » gratuit, entre 9h et 14h au :

Charlotte J. Burrie Community Center.

2669 N Federal Highway, Pompano Beach

www.parks.pompanobeachfl.gov/programs/amplify-wellness-market

Chaque samedi :

Smorgasburg Miami

On en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais on recommence pour ceux qui arrivent en été : chaque samedi des dizaines de cuisiniers indépendants viennent vous régaler entre 14h et 19h juste à côté des Wynwood Walls durant :

SMORGASBURG MIAMI

2600 NW 2nd Ave – Miami, FL 33127

www.smorgasburgmiami. com

Chaque second samedi du mois :

Lighthouses of Biscayne Bay Cruise

Départ du Deering Estate pour quatre heures de visite avec un park ranger du Biscayne National Park afin de naviguer entre les phares de Cape Florida, Fowey Rocks et Boca Chita.

DEERING ESTATE

16701 SW 72nd Avenue – Palmetto Bay, FL 33157

www. biscaynenationalparkinstitute. org/boat-cruise/deering- estate-lighthouses-boat- cruise/

Du 30 juin au 4 juillet :

Key Lime Festival

Les tartes au citron vert des Keys à toutes les sauces : concours de dégustation, concours de lâcher en parachute depuis le haut du phare et autres excentricités…

www.keylimefestival.com

Le 1er juillet :

Fast Lane Friday

Comme chaque premier vendredi du mois, tu peux te prendre pour un conducteur NASCAR avec ta propre voiture sur le circuit de :

HOMESTEAD MIAMI SPEEDWAY

1 Ralph Sanchez Speedway Blvd. – Homestead, FL 33035

www. homesteadmiamispeedway.com/ events/fast-lane-friday/

Du 1er au 5 juillet :

Key West Mermaid Festival

Key West se met à l’heure des sirènes, avec des animations sur ce thème !

www. keywestmermaidfestival.com

Le 1er juillet :

Jazz : Nicole Yarling

Elle vient chanter dans le cadre de la Sunshine Jazz Organization’s (SJO) au :

SANDRELL RIVERS THEATER

6103 NW 7th Ave, Miami FL – Miami, FL 33127

www.ftfshows.com

Le 1er juillet :

Monobloco

Nommé d’après les « blocos » (ensemble de musiciens du carnaval) ce groupe va vous communiquer ce qui a fait son succès auprès de la jeunesse brésilienne !

NORTH BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www. northbeachbandshell.com/#/ events?event_id=55312

Du 7 au 24 juillet :

Miami Beach Classical Music Festival

C’est le festival de musique classique qui se déroule dans plusieurs endroits de Miami Beach.

– 7 juillet : Conductor’s Symphony Concert

– 10 Juillet : La Flûte Enchantée

– 16 et 17 juillet : Das Rheingold

– 21 et 23 juillet : Carmen de Bizet

– 22 et 24 juillet : Songe d’une nuit d’été

– 23 et 24 juillet : L’Orfeo

www. miamimusicfestival.com

Du 7 au 18 août :

Summer Concert Series à Gables Congregational Church

– 7 juillet : Chico Pinheiro (photo)

– 21 juillet : Brass Institute of America Quintet

– 4 août : Christian Sands.

– Le 18 août : Quiana Lynell

CORAL GABLES CONGREGATIONAL CHURCH

3010 De Soto Blvd. – Coral Gables, FL 33134

https://communityartsprogram. org/tickets/

Du 8 au 10 juillet :

Florida SuperCon

En présence de différents comédiens de séries comme X-Men, The Walking Dead etc…

MIAMI BEACH CONVENTION CENTER

1901 Convention Center Dr. ) Miami, FL 33139

www.floridasupercon. com/en-us.html

Le 8 juillet :

RuPaul’s Drag Race

Les drags finalistes de la 14e saison seront à 20h à :

Au-Rene Theater

201 Southwest 5th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/rupauls-drag- race-2022

Le 9 juillet :

Flockfest

Amenez vos bouées pour cet événement désormais traditionnel, qui n’est plus présenté comme « gay » (mais bon il est quand même presqu’impossible de trouver une femme sur les photos !).

Ca se passe sur la plage au 700 SEABREEZE BLVD – FORT LAUDERDALE, FL 33316

www.flockfestevents. org/events/flockfest-2021-1-1

Du 11 au 14 juillet :

United Music & Arts Conference

C’est pour les professionnels de la musique

GALLERY ONE BY DOUBLETREE

2670 EAST SUNRISE BLVD – FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.umaconline.com

Les 9 et 10 juillet :

Midsummer Adventure

Multiples animations dans le cadre enchanteur du :

FRUIT SPICE PARK

24801 SW 187th Ave. – Homestead, FL 33031

www.redlandfruitandspice. com/event/midsummer-adventure/

Du 14 au 21 juillet :

Miami Swim Week

C’est la fête du maillot de bain sous toutes ses coutures, et c’est un ensemble d’événements très impressionnant pour l’industrie de ce secteur et le public !

www.miamiswimweek.net

Le 16 juillet :

Davis and Dow

La venue du duo jazz se déroule dans le cadre des Summer Cabaret Series qui animent le :

DEERING ESTATE

16701 SW 72nd Avenue – Palmetto Bay, FL 33157

www.deeringestate.org/ event/cabaret/2022-07-16/

Du 19 au 24 juillet :

Hemingway Days

Encore un festival célèbre de Key West, avec des lectures, expo, street fair, concours de sosies et la fameuse course de (faux) taureaux !

www.fla-keys.com/ hemingway-days/

Du 23 juillet au 14 août :

International Ballet Festival of Miami

Des compagnies de danse d’un peu partout, y compris France et Suisse.

www. internationalballetfestival. org

Le 23 juillet :

Cours de surf gratuit

De 9h à 11h à la :

Beach House Pompano

270 North Pompano Beach Blvd Pompano Beach, Florida 33062

www.beachhousepompano.com

Le 23 juillet :

The Secret of Illusions by JC Albert

C’est un magicien… qui s’appelle Albert.

201 SW 5TH AVE – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/the-secret-of- illusions-2022

Le 24 juillet :

Gospel Jam Sessions with Pastor Marc Cooper and Friends

Concert gratuit présenté par Live Arts Miami et Rhythm Foundation à la :

NORTH BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www.rhythmfoundation. com/events#/events?event_id= 38081

Du 26 au 30 juillet :

BUGFEST 2022

Pour la mini-saison annuelle du homard, il est possible d’en pêcher (maxi 12 par personnes par jour) dans le comté de Broward, avec activités et concours sur ce thème lors de la Bugfest à la jetée de :

Lauderdale-by-the-Sea

www.discoverlbts.com/ bugfest/

Du 28 au 31 juillet :

Kisses Through the Glass by Nilo Cruz

La nouvelle pièce de théâtre de Nilo Cruz est une histoire sensuelle sur un chauffeur de camion et une actrice voyageant sur une route sans fin, échappant à une pandémie sans nom. Alors qu’ils pénètrent dans un territoire inexploré et que la paranoïa menace de nuire à leur capacité de se connecter, il devient fasciné par elle, mais devient figé car il comprend qu’il pourrait devenir responsable de son destin. Elle, en revanche, est prête à être émotionnellement vulnérable, quel que soit le risque. La vie de ces deux étrangers est à jamais changée par le voyage.

MIAMIDADE COUNTY AUDITORIUM

2901 W. Flagler St. – Miami, FL 33135

www. miamidadecountyauditorium.org/ event/kisses-through-the- glass-nilo-cruz/all/

En août et septembre :

Miami Spice

Il vous offre la possibilité pendant deux mois de déjeuner dans les plus grands restaurants de Miami au prix fixe de 28$, ou de dîner pour 45$ ou 60$.

www.miamiandbeaches. com/offers/temptations/miami- spice-months

Du 1er au 31 août :

The Palm Beaches Restaurant Month

Des prix fixes dans certains grands restaurants du comté de Palm Beach

www.thepalmbeaches. com/restaurantmonth

Du 3 au 6 août :

IFE-ILE Afro-Cuban Dance Festival

Vingt-septième édition de ce festival important pour l’âme de Miami qui se déroule à HistoryMiami et au Koubek Center !

www.ife-ile.org/ festival/festival.htm

Du 5 au 7 août :

Helen Simoneau Danse: Delicate Power

Helen Simoneau est une chorégraphe originaire de Luceville (Québec) explorant les thèmes de l’intimité, de l’action, de l’identité, de la sexualité et du pouvoir. Enraciné dans la forme, son mouvement est créé dans le respect de sa lignée mais subvertit les manières traditionnelles d’être de la danse… en en proposant de nouvelles.

SOUTH MIAMIDADE CULTURAL ARTS CENTER

10950 S.W. 211 Street – Cutler Bay, FL 33189

www.helensimoneau.org

www.smdcac.org/events/helen-simoneau-danse-delicate-power

Le 13 août :

Bianca Rosarrio

La chanteuse jazz vient se produire dans le cadre des Summer Cabaret Concert Series au :

DEERING ESTATE

16701 SW 72 AVE – Palmetto Bay, FL 33157

www.deeringestate.org/ event/cabaret/2022-08-13/

A partir du 19 août :

Dessins de Christo au PAMM

Et il s’agit en l’occurence de certaines esquisses ayant permis à Christo de préparer certains enrobages, comme il le fera aussi sur les îles de Miami Beach.

www.pamm.org/en/ exhibition/christo-drawings-a- gift-from-the-maria-bechily- and-scott-hodes-collection/# gallery

Le 19 août :

Gilberto Santa Rosa

Le chanteur portoricain de salsa sera à 20h sur la scène du :

Au-Rene Theater 201 SW 5TH AVE – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/gilberto-santa- rosa-2022

Le 23 août :

Roger Waters: This Is Not a Drill

Tous les fans de Pink Floyd seront à la :

FTX ARENA THE MIAMI HEAT

601 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.ftxarena.com/ events/detail/roger-waters-1

