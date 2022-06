Roland Lescure réélu député des Français des USA et Canada

Le député sortant Roland Lescure est réélu aujourd’hui député de la 1ère circonscription des Français de l’étranger. M. Lescure est président de la Commission des affaires économiques de l’assemblée nationale ; il était aussi porte-parole de la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron et possible ministrable.

Premiers résultats : les deux candidats ont recueilli un score assez proche dans les bureaux de vote, M. Lescure étant en tête, mais au niveau du votre électronique Roland Lescure est bien en tête :

Résultat de la 1ère circonscription des Français de l’étranger :

– Roland Lescure (Ensemble / LREM) : 55,6%

30221 voix

– Florence Roger (NUPES / LFI) : 44,4%

24102 voix

Réaction de Roland Lescure :

« Je remercie du fond du cœur les électeurs qui m’ont fait confiance pour un deuxième mandat.

C’est la première fois depuis que les députés des Français de l’Etranger existent qu’une majorité de sortants parviennent à se faire réélire pour un deuxième mandat. C’est la preuve que la vision du Président de la République est partagée par une immense majorité de nos compatriotes à l’étranger.

Je souhaite féliciter Florence Roger pour une très belle campagne et je pense que nous avons pu confronter nos projets auprès des électeurs dans le respect du débat démocratique.

Maintenant au travail : pour continuer de réformer le pays et pour mettre en œuvre les propositions pour les français de l’étranger que nous avons élaboré pendant la campagne, notamment pour leur faciliter la vie avec une administration plus rapide et efficace. »

Scores nationaux : Les Macronistes en tête mais sans majorité absolue

Jamais un président récemment élu de la Ve République n’aura eu une si petite victoire : Emmanuel Macron n’aura pas de majorité absolue, mais « seulement » 210 à 250 députés. L’alliance NUPES arrive en deuxième position, mais avec moins de députés qu’espérés : Jean-Luc Mélanchon ne sera pas premier ministre, tel qu’il l’espérait, mais aura 150 à 180 députés. Et c’est même le Rassemblement national – qui n’était pas dans une alliance – qui sera le premier groupe d’opposition (devant LFI) : Marine Le Pen pourrait avoir près de 100 députés.

Derrière, Les Républicains (LR) résistent un peu. Il faut dire qu’ils avaient un grand nombre de députés sortants. Ils pourront probablement conserver un groupe de 70 à 80 députés.

Ce résultat est donc grave pour Emmanuel Macron, car certains de ses ministres et lieutenants ont ce soir fait naufrage : Jean-Michel Blanquer, Christophe Castaner, Amélie de Monchalin, Brigitte Bourguignon, et même le président sortant de l’Assemblée Nationale, Richard Ferrand, n’est pas réélu.

