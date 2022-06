Miami Swim Week 2022 : les tendances des maillots de bain

Miami Swim Week réunit à Miami Beach , tous les ans en juillet, les professionnels de la mode, designers et acheteurs pendant une semaine de défilés, présentations et salons spécialisés.

La plupart réservés à la profession comme le Miami Swim Show, Salon La Plage (une agence française), Paraiso, Planet Fashion ou Destination Colombia, deux évènements sont accessibles au public, Miss Bikini USA et Art Hearts Fashion.

Miami Swim Week

Du 14 au 21 juillet 2022

wwwmiamiswimweek.net

Voici les grandes tendances de l’été :

Maillot une pièce : classique ou avec découpes, de plus en plus de manches (protection solaire et facile pour sport aquatique),

Retour des années 70’s avec le crochet omniprésent pour une pièce ou bikini,

Jupe de bain courte et longue, ceinture sur maillot, lurex, couleur jaune, noir ou rouge, et beaucoup d’imprimes de fleurs,

Soit vous êtes très couverte avec des maillots très sophistiqués, soit le strict mini-minimum semble de plus en plus accepté,

enfin, les seniors et les plus tailles sont de toutes les collections,

A vous de choisir !

Crédit photo : © Photo courtesy of VKLancaster

