Chef-Tania : chef privé et traiteur à Miami pour une cuisine franco-mexicaine unique

Tania Cuevas a lancé récemment à Miami son activité de chef privé et de traiteur : Chef-Tania. La jeune chef propose une cuisine aux saveurs franco-mexicaines faisant la part belle aux produits et aux goûts authentiques, et rassemble le meilleur du Mexique et de la France dans des assiettes colorées et festives.

Tania Cuevas (originaire du Mexique), est une passionnée de gastronomie depuis son plus jeune âge qui s’est mise aux fourneaux afin d’offrir une cuisine mexicaine revisitée par son parcours culinaire français à Paris. Installé à Miami, ce jeune talent propose ses services en tant que chef privé et traiteur.

Si vous avez envie de découvrir les créations de Chef-Tania, vous pouvez lui commander une prestation de chef privé ou de traiteur, à domicile ou ailleurs selon votre choix. En tant que chef, elle propose une prestation complète allant de la définition du menu, en s’adaptant aux préférences de chacun (végétarien, sans gluten, faibles calories, casher etc), en passant par les conseils (cuisine et vin), la réalisation des plats (bien sûr !), jusqu’au service personnalisé avec explications des mets servis aux invités. L’activité traiteur propose aussi du sur-mesure. Diners, cocktails professionnels ou entre amis, vernissages, mariages, anniversaires, la chef analyse vos besoins pour vous concocter des buffets uniques concrétisant toutes vos envies.

La cuisine de Tania Cuevas est un mélange de cultures, d’influences latines et de savoir-faire français, privilégiant les ingrédients de saison, les saveurs authentiques, avec en prime une créativité colorée et un soin minutieux apporté au dressage. « Les cuisines françaises et mexicaines sont d’une grande diversité, je fusionne les deux pour ne garder que le meilleur, et faire qu’elles s’enrichissent mutuellement ». Cette jeune chef possède un univers gastronomique unique à la fois traditionnel et moderne, propose des plats généreux, joyeux et colorés… telles des œuvres d’art ! Elle mélange savamment la gastronomie mexicaine et française pour créer des plats franco-mexicains haut de gamme. « Pour moi, la cuisine c’est avant tout le partage. Au Mexique, elle est ancrée dans notre culture, les repas sont des moments très conviviaux pendant lesquels on transmets de la joie, de l’amour à travers les plats, et on discute pendant des heures ! ».

Chef-Tania cuisine franco-mexicaine Miami (Crédit photo : Chef-Tania)

Née à Mexico City, Tania Cuevas doit sa passion pour la cuisine à son père, un gastronome qui l’a initiée très tôt aux plaisirs de la table. « De par son histoire, le Mexique possède une gastronomie riche et variée avec de nombreuses cuisines régionales comme celles d’Oaxaca, de Veracruz ou du Yucatan. Des influences africaines, caraïbéennes ou asiatiques s’y sont aussi mêlées. A Mexico, j’ai eu la chance de découvrir cette richesse culinaire qui a éveillé mes sens et ma curiosité ! ».

Elle a étudié le management dans la restauration (et les bases de la cuisine) à l’Université au Mexique, puis à l’École Hôtelière de Lausanne. Elle s’est ensuite spécialisée dans la gastronomie « santé & bien-être », qui lui ouvre les portes du Ministère de la Santé à Mexico où elle devient la chef privée du Ministre. « J’ai alors compris que ma place n’était pas dans le management, mais dans une cuisine, là où je pouvais laisser parler ma créativité ! ».

Soucieuse d’acquérir des techniques culinaires modernes et de s’imprégner de la gastronomie française, elle se forme ensuite à l’institut « Le Cordon Bleu » à Paris « une expérience incroyable ! », puis travaille dans les cuisines des prestigieux Hôtel Ritz et Fouquet’s. Afin de promouvoir la cuisine mexicaine moderne en France (au patrimoine mondial de l’UNESCO), elle créé son entreprise de traiteur et chef privé. Un an après, elle obtient la reconnaissance de Gault et Millau, l’un des plus réputés guides culinaires français. Parmi ses clients, l’Ambassade des États-Unis (Paris), Luxaviation, In Fine Gourmet, Randy Kerber ou Salma Hayek. A Miami, elle collabore notamment avec The Setaï et le Consulat du Mexique.

Tania Cuevas s’est façonnée une identité culinaire autour de valeurs qui lui sont chères : authenticité, respect des produits et des producteurs, émotion et partage. Si vous voulez surprendre vos clients, régaler vos amis, ou faire vivre à vos papilles une expérience unique… contactez Chef-Tania !

Chef-Tania cuisine franco-mexicaine Miami (Crédit photo : Chef-Tania)

Chef-Tania Contact et commande : Tania Cuevas Téléphone : +1 (786) 860 8104 / +1 (786) 879 9309 Email : crm@cheftania.com www.cheftania.com