Les jolies vues « balnéaires vintage » d’Emilie Arnoux

Voici une artiste qui a été bien repérée (y compris par nous) lors de la dernière foire « Art Miami » en décembre 2021 où elle était représentée par la galerie Fremin (à Chelsea, New-York). Emilie Arnoux arrive à allier un style simplissime et adorable à la fois. Dès son plus jeune âge, cette normande est fascinée par l’océan et le style de vie décontracté qu’engendre la culture du surf. Son travail capture l’énergie divine et la jubilation ressentie lors de la plongée dans l’eau fraîche pour se soulager de la chaleur brûlante; des corps bronzés vêtus de bikini s’imprègnent de vitamine D au bord de la piscine ou tout en se balançant de manière attrayante dans des radeaux gonflables rouge vif… Si on était méchant (ce qu’on n’est pas) on dirait que la mer lui inspire à peu près l’inverse de ce qu’inspire les ciels sombres de Normandie ! 😉

Plus sérieusement, le style néo art déco d’Arnoux est imprégné d’une certaine nostalgie américaine, rappelant David Hockney et parfois Toulouse-Lautrec. Elle réduit les objets tridimensionnels à des formes géométriques plates à la fois contemporaines et modernes, rappelant les cartes postales de bord de mer des années 1950 et 1960.

Arnoux décrit son travail de façon simpliste : « Rien que l’eau, la lumière et la chaleur… Des rires sur la plage et le vent… Ensuite, je prends mes crayons et mes pinceaux et j’essaie de capter cette énergie et les détails qui m’ont touché. »

On a trouvé que ce serait parfait pour la couverture de notre numéro de l’été 2022 !

FREMIN GALLERY

520 West 23rd Street – New York, NY 10011

212-279-8555

www.emiliearnoux.net

www.fremingallery.com/project/emilie-arnoux/

