Sortir à Miami en Floride : 10 lieux insolites pour boire un verre !

Miami est bien connu pour être un haut lieu de la fête en toutes saisons, et les endroits ne manquent pas ! Si vous êtes en visite dans la « Magic City », vous avez peut-être envie de sortir des sentiers battus pour aller boire un verre entre amis ? Voici 10 lieux originaux voire insolites qui méritent le détour à Miami, Miami Beach, Wynwood, Little Havana ou Fort Lauderdale…

– Kill your Idol – Miami Beach

Statue de Bruce Lee surplombant le bar, flipper Playboy des années 70, astronaute en combinaison spatiale suspendu, tête de cerf accroché au mur, lustre en bouteilles de verre au plafond… le lieu a de quoi surprendre au premier abord ! Et l’ambiance n’y est pas mois éclectique : musique électro-pop assurée par un DJ ou groupes locaux en live, soirée gay le lundi, dames le mercredi et karaoké régulièrement. Côté boissons, une bonne sélection de bières artisanales est proposée, ainsi que des shots et des cocktails bien mixés, à siroter dans un lieu clairement décalé à South Beach…

222 Española Way, Miami Beach, FL 33139

www.instagram.com

– Swizzle Rum Bar & Drinkery – Miami Beach

Si vous aimez le rhum, ici vous trouverez plus de 150 variétés ! Mais il y a aussi de nombreux autres spiritueux plus ou moins rares et de bons cocktails. Niché au bout d’un petit escalier qui se trouve dans le hall de l’hôtel Stiles, Swizzle est un espace calme, confortable donnant la sensation d’être installé dans un petit bateau de pirates en bois.

1120 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

www.swizzlerumbardrinkery.com

– Dante’s HiFi – Wynwood

Le Dante’s se présente comme un « salon d’écoute », ce qui, à première vue, peut sembler terriblement prétentieux, mais c’est en fait tout le contraire. Ce concept d’origine japonaise propose probablement le meilleur système de sonorisation dans un bar à Miami sur lequel un DJ met l’ambiance avec une sélection de 8 500 de vinyles ! Côté boisson, la carte est tout aussi riche avec une belle collection de cocktails.

519 NW 26th St, Miami, FL 33127

www.danteshifi.com

– The Dirty Rabbit – Wynwood

Le Dirty Rabbit est selon les propriétaires un concept de bar « basé sur une histoire vraie » dans environnement qui vous donne l’impression de faire partie d’un « conte de fées » . A vrai dire, on ne sait pas trop ce que cela signifie ! Mais c’est en tout cas un lieux qui ne laisse pas indifférent, et qui annonce la couleur dès l’entrée en lettres de néon : « Are you dirty enough ? ». Dans un décor éclectique et bariolé intérieur/extérieur « Made in Wynwood », vous pouvez vous détendre et y siroter des cocktails artisanaux à base de mezcal, de gin ou de tequila. Côté ambiance, c’est latino ou électro.

151 NW 24th St #107, Miami, FL 33127

www.thedirtyrabbitwynwood.com

– Gramps – Wynwood

Chez Gramps, vous trouverez entre autres la meilleure Moscow Mule de Miami ! Mais pas que… et la façade donne le ton : climatisation, bière et cocktails. Que peut-on vouloir de plus dans la chaleur de Miami ? Côté déco, c’est du béton, du bois, du métal, du dépareillé et du coloré avec quelques flippers vintage. Gramps propose aussi certains jours de la musique live, des spectacles de comédie et des soirées bingo ! C’est un endroit brute, sans chichis, qui resté fidèle à ses origines dans ce quartier artistique branché.

176 NW 24th St, Miami, FL 33127

www.gramps.com

– Esotico Miami – Miami

Si vous avez envie de vous retrouver dans un salon polynésien traditionnel avec une touche de Miami, il faut franchir la porte de l’Esotico. Papier peint jungle avec feuilles de bananiers, enseignes en néon et d’objets en verre bizarres en vitrines (vases à boire Elvis, tasses tiki vintage et bibelots hawaïens), plantes et mobilier tropicaux éclectiques, le décor est unique. Côté menu, vous pouvez siroter des boissons au rhum, des cocktails géants et des punchs bien arrosés…

1600 NE 1st Ave #102, Miami, FL 33132

www.esoticomiami.com

– Lagniappe – Miami

Dans un style différent, passer une soirée au Lagniappe ressemble à une fête dans le jardin d’un ami, si cet ami a une cour spacieuse remplie de meubles de jardin dépareillés, des lampions et des guirlandes électriques accrochés partout. C’est l’endroit décontracté par excellence où vous choisissez librement votre boisson (principalement des vins de petits producteurs) et passez à la caisse ensuite pour la déboucher. Le tout est accompagné de planches apéritives. Côté musique Lagniappe propose des « live » tous les soirs.

3425 NE 2nd Ave, Miami, FL 33137

www.lagniappehouse.com

– Tipsy Flamingo – Miami

Vous aimez Miami et son emblématique flamant rose ? Alors poussez la porte du Tipsy Flamingo où vous pourrez déguster des cocktails dans un jardin qui foisonne de feuillage tropical et de flamants roses aux couleurs vives ! Le menu des boissons est évocateur avec des noms typiques de Miami ou de la Floride comme le « River of Grass » ou le « Miccosukee Slammer ». L’endroit propose aussi des soirées « ladies » ou comédie.

3425 NE 2nd Ave, Miami, FL 33137

www.tipsyflamingomiami.com

– Terras – Little Havana

Situé au sommet de l’hôtel Life House à Little Havana, ce bar-jardin ensoleillé sur le toit offre quelques-unes des meilleures boissons de la ville, préparées avec des herbes aromatiques qui poussent dans un jardin adjacent au bar. Ici vous pouvez goûter le Sandia Fresca (à base de vodka Tito’s, de pastèque et de basilic violet), puis vous installer dans une chaise en osier ou un canapé sous un gigantesque parasol, ou le soir, pour admirer le coucher de soleil se refléter sur l’horizon de Brickell.

528 SW 9th Ave, Miami, FL 33130

www.lifehousehotels.com

– Wreck Bar – Fort Lauderdale

Si vous avez envie de jouer à Barbe Noire et aux pirates, n’hésitez pas à pousser la porte du Wreck Bar à Fort Lauderdale à quelques kilomètres au nord de Miami. Ce bar insolite, ressemblant à l’intérieur d’un galion espagnol naufragé. Crée dans les années 50, il vous propose de siroter un cocktail tout en admirant le ballet aquatique des sirènes à travers un hublot (les vendredis et samedis) !

1140 Seabreeze Blvd, Fort Lauderdale, FL 33316

www.boceanresort.com

PUBLICITE :