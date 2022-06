Les Canadiens de Floride ont célébré leur fête nationale !

Bon, certes, le 23 juin c’était la veille de la fête nationale du Québec (1), mais tout le monde, francophones et anglophones, a été heureux de pouvoir fêter tous ces événements en même temps, et surtout ensemble ! La soirée se passait sur le toit du célèbre Riverside Hotel de Fort Lauderdale, et elle était organisée par le Consulat général du Canada à Miami et par la Chambre de Commerce Canada-Floride.

Ça été l’occasion de rappeler les forts liens entre le Canada et la Floride, au niveau économique, et au niveau du tourisme, par exemple. Comme le dit le président de la Chambre, Louis O. Guay, «ça va peut-être surprendre le maire de Hollywood, parce qu’on voit bien les Canadiens sur le broadwalk, mais les entreprises Canadiennes de Floride sont souvent discrètes et le public ne sait pas toujours qu’elles le sont. On en a souvent parlé avec la consule générale Susan Harper de savoir s’il faut ou non afficher son drapeau. En tout cas il y en a beaucoup en Floride », a précisé Louis en citant des exemples !

« Moi j’affiche mon drapeau », lui a répondu quelques minutes plus tard Susan Harper, vêtue de sa célèbre veste rouge. Susan est déjà dans sa sixième année à la tête du consulat de Miami, et un attachement à sa personne et à son action se fait sentir. Le maire du comté de Broward, Michael Udine, lui a remis « la clé du comté de Broward ». Et Josh Levy, le maire de Hollywood, lui a donné une proclamation d’amitié de sa Ville envers les Canadiens, si présents durant l’hiver. A noter aussi la présence de Ben Sorensen, maire adjoint de Fort Lauderdale et d’un grand nombre de personnalités.

Vive le Canada ! (2)

1 – Et donc une semaine avant la fête nationale du Canada.

2 – Et, comme on est aujourd’hui le 24 juin : vive le Québec !

Josh Levy (maire de Hollywood) remettant une proclamation à Susan Harper (consule générale du Canada) et, lors de la fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. Michael Udine, maire du comté de Broward, lors de la fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. Susan Harper (consule générale du Canada) lors de la fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. Paola Isaac (comté de Broward) et Louis O. Guay. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. Susan Harper (consule générale du Canada) et, Josh Levy (maire de Hollywood) lors de la fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. Louis O. Guay, président de la Chambre de Commerce Canada-Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. Louis O. Guay (président de la Chambre de Commerce Canada-Floride) lors de la fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. Natalija Marjanovic (consulat du Canada) La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. Josh Levy (maire de Hollywood) lors de la fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. Glenn Cooper durant la fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. Ben Sorensen, maire adjoint de Fort Lauderdale, durant la fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. Ben Sorensen ((maire adjoint de Fort Lauderdale) et Josh Levy (maire de Hollywood) lors de la fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. Michael Udine, maire du comté de Broward, avec Susan Harper, Consule générale du Canada. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. Louis O. Guay La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. Glenn Cooper durant la fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. Susan Harper, Josh Levy et Louis O. Guay lors de la fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. Michael Udine (Maire de Broward) Susan Harper (console générale du Canada), Gwendal Gauthier et Didier Le Vu (Le Courrier des Amériques) durant la fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. Jean-Pierre Hamel (consul du Canada en charge du commerce) La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride. La fête du Canada Day 2022 à Fort Lauderdale en Floride.

