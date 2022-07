Nos photos du Bastille Day 2022 du consul de France à Miami

Jeudi 14 juillet, le consul de France Vincent Floreani organisait sa traditionnelle réception pour la fête nationale française, et c’était cette fois dans la nouvelle et belle « Maison de la France et de l’Europe » que ça se déroulait, en présence des fondateurs.

Vincent Floreani a rappelé les performances de la France aux Etats-Unis, pays qui est par exemple le troisième plus important employeur étranger en Floride.

Harold Terrens, un vaillant vétéran de la Seconde Guerre Mondiale âgé de 99 ans a également pris la parole.

A noter la présence de Susan Harper, consule générale du Canada, des consuls d’Allemagne et du Mexique, de la consule de France adjointe, Rebecca Bourgin, de l’attaché culturel de l’ambassade de France, Anthoni Domingues, de la conseillère consulaire résidente de Washington, Laure Pallez, de plusieurs présidents d’associations : Roger Pardo (FIPA), Xavier Capdevielle (UFE), Patricia Bona (Alliance Française), Frederic Bernerd (Entraide Floridienne), Patricia Marmousez (V-P de Miami Accueil), du rabbin Yisroel Frankforter et bien d’autres personnalités (pardon mille fois pour ceux qu’on aurait oublié).

Vous pouvez aussi voir les photos du Consulat en cliquant ici

Photos de Didier Le Vu pour Le Courrier des Amériques :

