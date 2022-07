Miami : nos photos de la Florida SuperCon 2022

Florida SuperCon, la convention américaine des “Comic Books” est un événement annuel qui réunit les passionnés de bande dessinées, dessins animés, film d’animations, jeux vidéo, science-fiction et Cosplay-Costume Play (déguisement, personnification de personnages de fiction et jeux de rôle).

Pendant 3 jours les fans se retrouvent avec, entre autres, des créateurs de bande dessinée, doubleurs de voix, de nombreux acteurs et professionnels de l’industrie.

Du 8 au 10 juillet 2022, ce sont 55.000 ! enthousiastes de cette pop culture qui se sont rassemblés au Convention Center de Miami Beach.

Wonder Woman, Star Wars et Harry Potter étaient très présents, alors que Spiderman était incontournable !

Photos de Veronika Pozmentier :

